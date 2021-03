Primera Dama de la Nación niega pedido de libro autobiográfico: "no tengo interés de protagonismos"

Natalia Moreno Quintero

La primera dama de la República, María Juliana Ruiz Sandoval, emitió un comunicado este lunes en el que niega tajantemente haber pedido al Archivo General de la Nación realizar y costear un libro autobiográfico sobre ella.



"Nunca le he pedido al Archivo General de la Nación hacer una biografía ni publicar una autobiografía", se lee en las primeras líneas del escrito.



"Nunca he sostenido una conversación que involucre recursos para absolutamente nada de orden particular ni personal", añade.



De acuerdo con la Primera Dama, en una conversación "diversos actores" propusieron rescatar una "memoria histórica de la gestión social" con la que se visibilice y reconozca el rol de las primeras damas del país, incluso desde el siglo XX hasta la fecha.



"Para quienes me conocen saben que no tengo interés de protagonismos y para quienes no me conocen deseo dejar claro que mi actuar jamás lo motiva ni la vanidad ni el egocentrismo", finalizó el comunicado firmado por Ruiz Sandoval.

Según había indicado Noticias Uno, el 4 de marzo la primera dama María Juliana Ruiz sostuvo una conversación virtual con Enrique Serrano, director del Archivo General de la Nación, en la que se habría establecido que el libro ya se estaba construyendo y sería publicado en 2022, previo al final del mandato del presidente Iván Duque.



Vea a continuación el comunicado de la Primera Dama, publicado en la cuenta oficial de Facebook de la Presidencia de la República: