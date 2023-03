"No se ha comunicado conmigo": Comandante de Fuerzas Militares sobre denuncia de Francia Márquez

Luego de la denuncia hecha por la vicepresidenta Francia Márquez al fiscal Francisco Barbosa, de no poder ingresar al Cauca porque tanto la Policía como la UNP no le daban las garantías de seguridad, el comandante de la Fuerzas Militares, general Helder Giraldo dijo que "en ningún momento se ha comunicado conmigo".



Asimismo, el general Giraldo habló sobre la situación de seguridad que se está viviendo en el Cauca y expresó que "mantenemos nuestras operaciones no solamente en este departamento, sino en todos los departamentos del país atendiendo los diferentes flagelos y actividades que llevan los grupos al margen de la ley”.



“nosotros nos mantenemos en este territorio conflictivo a través de operaciones sostenidas contra los diferentes grupos de amenaza que persisten en el territorio”, añadió el Comandante de las Fuerzas militares.



Cabe recordar que la denuncia hecha por la Vicepresidenta la dio a conocer el fiscal general, Francisco Barbosa, quien indicó que "Francia Márquez nos informó que no tenía garantías de seguridad para ingresar al Cauca y que la UNP y la Policía Nacional le enviaron una comunicación por escrito diciendo que no le garantizaban la seguridad".



En este sentido, el fiscal Barbosa dijo que le preocupa que la vicepresidenta de la Nación haga esa denuncia.