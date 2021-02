Natalia Moreno Quintero

La flexibilización del toque de queda, el levantamiento del pico y cédula, y el inicio del plan de vacunación puede aumentar la falsa sensación de seguridad en la comunidad respecto a la omisión de medidas de bioseguridad, así lo advirtieron las autoridades que hicieron un llamado a no bajar la guardia en medio de la pandemia.



“Hemos identificado que, en algunas partes de la ciudad, sobre todo en grupos de jóvenes, han venido con un comportamiento de relajamiento de las medidas de bioseguridad, ya muchos se rehúsan a usar el tapabocas, hay muchas reuniones a cualquier horario del día. Estamos entonces teniendo especial atención con los jóvenes que es el grupo poblacional que nos está contribuyendo en mayor medida a la indisciplina social”, explicó Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control.



De igual manera, agregó que se han desarticulado un total de 17 aglomeraciones en la semana pasada en el sur de la ciudad. “Esto no se da por la flexibilización del toque de queda, sino porque vamos terminando el mes de febrero y las personas están volviendo nuevamente a retomar sus actividades”, explicó el funcionario.



Cabe recordar que tanto en Cali como en los demás municipios del Valle la restricción del pico y cédula fue levantada. De igual manera, extendieron la medida de toque de queda que ya no regirá desde las 11:00 p.m. sino entre la 1:00 a.m .hasta las 5:00 a.m.

Ante este panorama, expertos en salud aseguraron que la flexibilización de las medidas y el comienzo de la inmunización no deben ser indicios para que la comunidad no mantenga el autocuidado, ya que aún no hay una vacunación masiva en el país y la tasa de contagio aún no ha disminuido significativamente.



“Aunque venimos disminuyendo el número de casos, todavía el nivel de transmisión está alto, hay un riesgo de que nos podamos infectar, mientras esto sea así debemos estar aplicando todas las medidas de protección personal”, indicó Lyda Osorio, experta en epidemiología de enfermedades infecciosas de la Universidad del Valle.



Y agregó: “con la vacuna va a contribuir, pero sabemos que tiene su mayor uso para prevenir los casos graves y hay un porcentaje así sea bajo de personas que se infectan a pesar de que estén vacunadas, entonces a pesar de empezar la vacunación, debemos entonces mantener las medidas de bioseguridad”.



A su vez, Robison Pacheco, epidemiólogo de la Universidad Libre de Cali, expresó que el cuidado para evitar contagios solo depende de los ciudadanos independientemente de haber medidas restrictivas como el pico y cédula o el toque de queda.



“Ninguna medida va a servir si las personas no se adhieren a las recomendaciones, porque la gente se sigue aglomerado con o sin pico y cédula, y no se deben relajar porque el virus sigue su transmisión activa, las personas se siguen enfermando y muriendo. Y hasta que no tengamos una cobertura de vacunación total, no podemos bajar la guardia”, concluyó.