"No pueden existir voces vergonzantes sobre la iniciativa privada": Presidente Iván Duque

En el marco de la entrega de la distinción Empresaria del Año, que destacó este año a Margarita Henao, CEO de Daviplata, por el aporte a la inclusión financiera especialmente en las regiones, plazas de mercado y comercios minoristas, el presidente de la República, Iván Duque, señaló que este reconocimiento no es solo por su buena gestión financiera. El mandatario aseguró que su papel, junto con Daviplata, ha sido un punto clave para irrigar los programas sociales en todo el territorio nacional en medio de la pandemia, siendo esta una herramienta de transformación social.



“Este es un reconocimiento al empresario con propósito, porque Margarita Henao, con el apoyo de Daviplata, se constituyó en la herramienta para irrigar los subsidios a todas las regiones. Y es ejemplo de cómo se puede contribuir a la inclusión social en los momentos donde Colombia más los necesita”, dijo Duque.



A partir de este punto, de cómo los empresarios ayudan a construir país, el presidente señaló que es importante que el sector privado se una para defender la democracia, ya que son el punto clave de los países. Sostuvo además que empieza una nueva etapa, donde las mujeres empezarán a competir con más fuerza, porque ellas están transformando las empresas.

Destacó que su administración ha propendido por la igualdad de género, resaltando que buena parte de los institutos y de los ministerios están liderados por mujeres. Así mismo, señaló que las listas paritarias en las elecciones se tienen como un principio fundamental de la democracia.



Sobre el punto de defensa de la democracia, aclaró que por esto es fundamental cuidar al sector privado, porque las empresas son un estandarte. “Las libertades económicas permiten el desarrollo y a partir de ellas una nación es capaz de salir adelante. Y la mayor demostración de lo que es esta Nación y de cómo se puede lograr triunfar en equipo, es lo que hemos vivido en los últimos dos años con la pandemia”.



El mandatario hizo hincapié en que, en Colombia, todos los días se fundan nuevas empresas y se hacen nuevos registros en la Cámara de Comercio, mencionando que a partir de estas nuevas compañías se crea empleo formal.



“2019 lo cerramos por encima del promedio mundial, también fue el mejor año de turismo, logramos un año récord de IED, un año promisorio en las exportaciones no mineras, y en 2020 llegó este enemigo invisible que afectó al mundo entero. Llevó al mundo a un ciclo recesivo, y para un sistema de salud como el nuestro, el reto no era menor. Tocó ponerse metas claras para compaginar la protección del empleo y la vida. Ahí nunca debió existir el falso dilema”, explicó.



Duque aclaró que estos números los resalta porque fue mediante la unión de lo mejor de la inversión pública y el sector privado que se logró que la economía creciera a 10,7%, y “muchos han tratado de decir que es un rebote y hoy señalo: qué bueno rebotar más que todo el mundo. Y dejamos de una vez planteada que la economía crecerá por encima de 5%”.



Sobre las cifras de los años de pandemia, destacó que se hayan logrado las mayores ventas de casas de la historia, donde la mayoría de personas que compró ganan menos de dos salarios mínimos. También resaltó que en plena pandemia “hayamos logrado llegar a 2.800 MW de energía renovable, 100 veces más de lo que teníamos. Que hayamos logrado las mayores exportaciones no minero energéticas de la historia, las mayores exportaciones agrícolas de nuestra historia; y que hayamos logrado con el sector privado impulsar un programa de infraestructura que nos deja con el mismo número de kilómetros de los que se alcanzaron en 25 años de concesiones”.

A seguir abordó uno de los puntos fundamentales de su discurso, al retomar el tema de la defensa a la democracia. “Enumero todo esto para entender que las democracias tienen amenazas, como decía Moisés Naim en su libro, y una de las más claras son las 3 P: posverdad, populismo y polarización”, que en su opinión han llevado a naciones como Chile, en la región, a una catástrofe, “donde sentenciaron la fraternidad entre empleadores y empleados”.



A las tres P agregó que otra amenaza es "la indiferencia". Por ello sostuvo que es fundamental que el sector empresarial defienda la libertad económica, "la pieza fundamental de la democracia". También indicó que es clave que “el ciudadano recuerde que es con esfuerzo, tenacidad y dedicación como se logra hacer una sociedad perdurar; no existe mejor programa social que un empleo formal y estable”.



Volviendo al sector financiero, recordó que fue la industria la que permitió uno de los mayores logros sociales de nuestro país, la inclusión, “porque hoy tenemos más de 80% de los ciudadanos mayores de 18 años que tienen al menos un producto financiero”.



Por esto, concluyó con un llamado. Dijo que el deber de los colombianos es asumir en este debate electoral que se avecina que "no pueden existir voces vergonzantes sobre la iniciativa privada, ya que pretender construir política social asfixiando al empresario es engendrar una catástrofe".