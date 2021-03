Vacuna de AstraZeneca podrá usarse en Colombia, dijo el Invima

Natalia Moreno Quintero

"No hay razón sanitaria para impedir uso de vacuna de AstraZeneca en Colombia": Invima

El director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, Julio Cesar Aldana, aseguró que tras la revisión de la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea del Medicamento, EMA, no existe ninguna evidencia científica que impida que la vacuna de AstraZeneca sea utilizada en el plan de vacunación contra el covid-19 en el país.



“Desde Invima queremos enviar un mensaje de tranquilidad, de confianza. No existe una razón sanitaria de fondo hoy para impedir que esta vacuna pueda ser utilizada en el marco del plan de vacunación que ha diseñado el Gobierno Nacional”, indicó Aldana.



Según el funcionario, luego del pronunciamiento de las organizaciones se encontró una balanza riesgo-beneficio para el uso de esta vacuna y determinó que no hay evidencia científica que permita establecer un nexo entre la vacuna y la aparición de eventuales eventos adversos tras la aplicación del biológico.

El uso de la vacuna de AstraZeneca había sido suspendida por varios países europeos, entre ellos Alemania, Francia, Italia y España, tras una serie de eventos de coágulos de sangre en personas que habían recibido la vacuna.



Sin embargo, este jueves el comité de seguridad de la EMA determinó que “la vacuna no está asociada con un aumento en el riesgo general de coágulos sanguíneos en quienes la reciben”.



“En general, el número de eventos tromboembólicos notificados después de la vacunación, tanto en los estudios previos a la autorización como en los informes posteriores al lanzamiento de las campañas de vacunación fue inferior al esperado en la población general”, concluyó la Agencia.



La EMA manifestó que los beneficios de la vacuna para combatir la amenaza del covid-19 siguen superando el riesgo de efectos secundarios o adversos tras recibir el biológico.



Así las cosas, el Invima descartó que haya problemas para que la vacuna de AstraZeneca sea aplicada en el país una vez llegue, pues Colombia adquirió 10 millones de dosis para cinco millones de personas, y espera recibir más por parte del mecanismo Covax.



Aldana afirmó además que el Invima está en constante comunicación con las agencias homólogas en el marco del programa de farmacovigilancia que se adelanta en el mundo para las vacunas contra el covid-19.