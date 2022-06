"No guardemos silencio frente a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua": Duque

El presidente Iván Duque defendió este viernes la democracia frente a "los autócratas" de dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua en el último día de la Cumbre de las Américas, que se realiza en Los Ángeles, EE.UU.



"Aquí no hay exclusiones ideológicas, aquí hay un rechazo contundente, preclaro a cualquier forma de dictadura y atentado contra la estructura democrática en nuestras naciones. Hoy, más que nunca, tenemos que mantenernos claros y firmes a nuestros principios, no mutarlos, y no mutarlos por razones de ocasión", mencionó Duque.



Además, fue enfático en que, aunque hay que debatir sobre las diferencias de la democracia, también hay que tener claro que "hemos defendido la Carta Democrática Interamericana, hemos defendido la Cláusula de Quebec, nunca estas cumbres serán territorio fértil para los dictadores del hemisferio”, afirmó Duque en su discurso.



Con estas declaraciones, el Mandatario colombiano se alineó con la posición de Estados Unidos, que descartó invitar a esos tres países por considerarlos dictaduras, lo que generó la ausencia del encuentro de varios mandatarios de América Latina, como los de México, Bolivia y Honduras. Otros, como los de Argentina y Chile, sí acudieron al foro, pero reprocharon a Estados Unidos su decisión.



"No caigamos en las falsas narrativas" porque "nuestra región no se divide entre izquierda y derecha ni entre progresistas y conservadores. Aquí hay es una clara diferenciación entre quienes somos demócratas y quienes son autócratas, aquí hay una clara diferencia entre quienes creemos que en democracia se ventilan las diferencias al sentir de las mayorías en las elecciones, y no la imposición violenta y arbitraria de un querer frente a la población", afirmó el presidente Duque.



En la recta final de su mandato, Duque abogó por defender la democracia "de los autócratas que se nutren de la p del populismo, de la p de la polarización, de la p de la posverdad para fracturar los pueblos". Y añadió que "no podemos guardar silencio frente a la dictadura que agobia a Venezuela o la que agobia a Nicaragua o la que ha agobiado al pueblo cubano".



Duque salió en defensa de la Organización de Estados Americanos (OEA), criticada por Argentina y México, que han pedido su reestructuración, y felicitó al secretario general del organismo, Luis Almagro, por su "defensa de la carta interamericana".