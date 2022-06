Más de 340 mil niños y jóvenes siguen sin alimentación escolar por problemas en el PAE

343.458 niños y jóvenes no están recibiendo alimentación escolar en el país, por problemas en la ejecución del PAE, afirmó la Contraloría General de la República, luego de adelantar una investigación sobre la ejecución de este programa.



135 días después de haber iniciado el calendario escolar, Magdalena y Sincelejo, aún no reportan inicio de la prestación de servicio, mientras que en otras entidades se encontraron posibles hallazgos fiscales relacionados con su manejo.



En Magdalena, por ejemplo, se estarían afectando más de 140.751 estudiantes que aún no han recibido alimentación escolar, a pesar de que se dispone de una asignación presupuestal del Ministerio de Educación de $25.688 millones para la vigencia 2022.



En Sincelejo, en donde tampoco ha iniciado el programa, están siendo afectados 50.717 estudiantes, a pesar de contar con una asignación presupuestal por $8.404 millones.



El servicio de alimentación escolar también se encuentra suspendido en Cartagena (Bolívar), Chía (Cundinamarca), Ciénaga (Magdalena), Pitalito (Huila) y Puerto Nariño (Amazonas), en donde estarían siendo afectados al menos 151.990 niños.



La Contraloría también ha hecho visitas de seguimiento en el departamento de Amazonas, en donde se están verificando las diferentes dificultades que se han denunciado ante el organismo de control.



En Puerto Nariño, población de este departamento, se encuentra suspendido el servicio de alimentación escolar por parte de la Gobernación, en el 80% del territorio municipal.



Como resultado de una auditoría, se constituyeron 22 hallazgos administrativos en Amazonas y 4 en Leticia. Siete de los hallazgos en Amazonas, relacionados con el PAE, tienen presunta incidencia fiscal por alrededor de $5.100 millones.



Hay 17 con presunta connotación disciplinaria y 3 de carácter penal. Además, hay 5 con otras incidencias, para ser trasladados a las entidades competentes en cada caso. Y de los 4 hallazgos administrativos establecidos en el municipio de Leticia, 3 tienen presunta incidencia disciplinaria, 1 es de carácter penal y 1 más da pie a solicitud de Proceso Administrativo Sancionatorio.