Procuraduría abre investigación contra alcalde Ospina por presunta participación en política

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por su presunta participación indebida en política, al parecer, por instar a sus funcionarios a votar por Gustavo Petro.



A raíz de esto, el Ministerio Público será el que se encargue de adelantar las investigaciones necesarias, y en caso de encontrar pruebas que involucren a Ospina, podrían citar al mandatario. De lo contrario, el caso sería archivado.



Lea también: Tras videos polémicos, Gobierno Nacional negó infiltración a la campaña del Pacto Histórico



En principio el caso se conoció por el senador del Centro Democrático, Gabriel Velasco, quien indicó que el Alcalde de Cali había aceptado que su mamá y su hermano apoyaban al candidato del Pacto Histórico, sin embargo la petición no prosperó.



“No, alcalde Jorge Iván Ospina, no es solo su familia. Es usted que ha usado la Alcaldía de Cali para impulsar la candidatura de Petro. Es usted que ha participado en política. Es usted que se pasa por la faja la Constitución. Insistimos ante la Procuraduría. ¡Cali no puede seguir así!”, indicó Velasco en días pasados.



Posteriormente, se supo de una nueva demanda instaurada ante la Procuraduría, en la que indican que, al parecer, Ospina le pidió a sus funcionarios al ingresar a una reunión que dejarán afuera los celulares y una vez allí expuso las propuestas del aspirante a la Casa de Nariño, Gustavo Petro.



Luego, habría pedido que "se dedicaran a fondo a conseguir votos para Petro", esto para no tener consecuencias en la estabilidad y continuidad laboral.



Le puede interesar: Nueva medición de La FM y RCN para segunda vuelta: Petro, 48,1%; Hernández, 46,8%



Ante esto, la Procuraduría ordenó adelantar las investigaciones que ayuden a verificar la ocurrencia de la conducta presuntamente indebida y así determinar si constituye a una falta disciplinaria. Además, para esclarecer el motivo, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que se cometieron y el posible perjuicio que generó a la administración.



Cabe recordar que por la presunta participación indebida en política han sido suspendidos el alcalde de Medellín, Daniel Quintero y el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado.