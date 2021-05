No existe el derecho a bloquear vías, advierte Mininterior 

Valentina Rosero Moreno

Después de que el presidente Iván Duque ordenó el lunes levantar los bloqueos viales con la Fuerza Pública, representantes del Gobierno Nacional reiteraron que en el país no se puede permitir el cierre de las vías porque este es un acto ilegal.



De acuerdo con lo mencionado por el Ministro del Interior, Daniel Palacios, los bloqueos por el Paro Nacional, que ya llevan más de veinte días, vulneran el derecho a la protesta pacífica, por lo cual, el Estado puede disolverlos interviniendo con la fuerza legítima.



El Ministro habló sobre los cierres que han impedido que los corredores humanitarios se desarrollen sin complicaciones y dijo que la ciudadanía debe tener claro que “no existe el derecho a limitar la salud. No existe el derecho a la obstrucción de vías, a afectar los bienes públicos y la propiedad pública”.



Lea además: "Los bloqueos son una forma de violencia y así hay que enfrentarlos": Iván Duque



En diálogo con Blu Radio, el Ministro se refirió a la orden del Presidente y dijo que, teniendo en cuenta que en la Constitución no está establecido ningún derecho al bloqueo, negociar el levantamiento de los bloqueos “es ceder, es dejar cometer un acto ilegal”.



“Los bloqueos son ilegales, afectan a todos los colombianos. El diálogo, negociar, a lo que ha estado abierto el Gobierno Nacional, no debe hacer parte de negociar fines ilegales. Lo establece la misma ley”, comentó Palacios.



Asimismo, manifestó que una cosa es la manifestación pacífica y otra, las vías de hecho, refiriéndose a los hechos registrados en La Plata, Huila y Jamundí, Valle, así como en otras ciudades del país, donde grupos de ciudadanos han quemado las alcaldías.



Entre tanto, insistió en que así los mandatarios locales consideren que las protestas son válidas, no pueden dejar de hacer cumplir la Constitución y la ley, por lo cual, aseguró que ya se le ha dado instrucciones a todos los niveles de la Fuerza Pública de cumplir la orden presidencial.



Cabe recordar que el Presidente indicó que con el objetivo de que en ninguna zona del país haya impedimentos para el paso vehicular, ya la Fuerza Pública tiene instrucciones de desplegar “su máxima capacidad operacional para que dentro de la proporcionalidad y el estricto cumplimiento de los derechos humanos, se le permita a todos los colombianos recuperar la movilidad, recuperar el bienestar".



Lea además: "Para avanzar también hay que desbloquear la mesa de conversaciones": Monseñor Henao