"Para avanzar también hay que desbloquear la mesa de conversaciones": Monseñor Henao

En el marco de las reuniones entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro en las que no se ha llegado a ningún acuerdo para darle fin a las protestas, este martes la iglesia católica pidió que se desbloquee la mesa de diálogos.



Monseñor Héctor Fabio Henao, garante de la iglesia católica en las mesas de diálogo del Paro Nacional, dijo que aunque hay voluntad de ambas partes para negociar las peticiones de los manifestantes, para avanzar en estos diálogos, además de levantar los bloqueos viales, también se necesita desbloquear la mesa de conversación.



“Hay que desbloquear también la mesa de conversaciones. El lunes ambas partes insistieron en que mantienen voluntad de diálogo, eso hay que valorarlo sustancialmente. Yo sé que hay muchos elementos de por medio y hay que ver las conversaciones en un clima general que asegure vamos en un camino de construir acuerdos", afirmó en La FM.



Asimismo, comentó que es primordial que se logre construir confianza entre el Comité del Paro y el Gobierno Nacional para que el diálogo sea la única herramienta utilizada para la situación de orden público que desde hace más de veinte días se está presentando en el país.



Sobre las mesas de conversación, que se realizaron el domingo y el lunes, Monseñor aseguró que no se ha definido la metodología de negociación porque aún están en la etapa de diálogo con cada una de las partes. Y, además, explicó que, hasta el momento, “hay dos bloques: garantía para protestas y garantías para la mesa de negociación”.



"Estamos en una fase de pre-negociación en la que no se ha definido la metodología, de momento hemos estado en diálogos con cada una de las partes ayudando. Sí hay una labor silenciosa en la que nosotros estamos trabajando con cada una de las partes. Estamos en un plan de ser facilitadores", mencionó Monseñor Henao.



Finalmente, el representante de la iglesia católica pidió a los participantes a escuchar todas las propuestas porque en las manifestaciones hay representación de sectores muy importantes.



“Aunque hay que recoger otras aspiraciones y sectores que no se sienten allí representados, esto requiere analizar cómo se va lograr, a través de lo sectorial y territorial, para recoger otras expresiones”, puntualizó.



