Gobierno convocará a mesa nacional de garantías para manifestaciones públicas

Álvaro José Carvajal Vidarte

Antes de iniciar un nuevo encuentro entre el Gobierno y el Comité Nacional del paro, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, anunció la activación de la Mesa Nacional de Evaluación de Garantías para las manifestaciones públicas, prevista en el decreto 003 de 2021.



En esa mesa participan entidades del Estado como los ministerios del Interior y de Defensa, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría y tres delegados de organizaciones de Derechos Humanos del país y de los convocantes a las manifestaciones.



"Entre otras funciones, la instancia tiene la facultad de proponer un mecanismo de diálogo y mediación entre las autoridades de policía y la ciudadanía en el marco del ejercicio de la manifestación", explicaron desde el Gobierno.



Ceballos afirmó además que el Gobierno respondió una por una las peticiones presentadas el domingo por el Comité Nacional de Paro y esta tarde, en la reunión prevista, presentarán sus respuestas al Comité.

Además de Ceballos, a esta nueva reunión con el Comité de Paro asisten el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera; el de Vivienda, Jonathan Malagón; el alto consejero para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, y la alta consejera para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, entre otros funcionarios.



En la primera reunión formal, llevada a cabo este domingo, el Comité de Paro solicitó al Gobierno, entre otras cosas, que no se declare la Conmoción Interior para controlar los problemas de orden público provocados por el paro, que el Ejército y el Esmad sean retirados del control de las protestas y que el Gobierno Nacional acepte de inmediato el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para realizar una visita de trabajo en Colombia, entre otras.



Lo que han dicho los integrantes del Comité Nacional de Paro es que no están dispuestos a pasar a otros puntos de negociación, mientras los manifestantes no cuenten con garantías de seguridad para llevar a cabo las protestas sin riesgo para sus vidas.



El Gobierno, por su parte, ha insistido a los miembros del Comité para que no se lleven a cabo bloqueos en las carreteras del país, que puedan poner en riesgo la vida, la salud o la alimentación de los habitantes de diferentes regiones del país.



"Colombia necesita superar las dificultades de acceso a los alimentos, a los medicamentos y a todos los mecanismos para preservar la salud en medio de la pandemia. Por eso el Gobierno rechaza los bloqueos y hace un llamado a su levantamiento inmediato. No podemos seguir adelante en el avance de los acuerdos a los que queremos llegar con la presencia de estos bloqueos que obstaculizan el avance de los acuerdos", enfatizó Ceballos.



Este miércoles ha sido convocada una nueva jornada de protestas, que ya completan más de tres semanas desde la primera jornada llevada a cabo el 28 de abril pasado.

