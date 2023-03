“No descarto que sea una retaliación por mi lucha contra la corrupción": director de la UNP

El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, aseguró que luego del atentado del que fue víctima en la noche del martes, no descarta que el mismo haya sido por la labor de combatir la corrupción que está adelantando.



“Se ha conocido que la UNP que en las denuncias que se han hecho, el cuello de botella son los vehículos blindados. He venido denunciando falsos blindajes, funcionarios que están en la UNP pasan a trabajar en las empresas como escoltas tercerizados y todo eso no gusta”, subrayó el funcionario para medios radiales.



Además, Rodríguez manifestó que al interior de la UNP hay algunos funcionarios del anterior DAS que se han dedicado a hacerle seguimientos ilegales y presentar denuncias falsas, por lo que todo esto podría estar relacionado con el ataque.



Asimismo, el director de la UNP aseguró en el intercambio de disparos uno de los sicarios murió y uno de sus escoltas resultó herido.



“Estaba con mi hija, la situación fue bastante dura, uno de mis escoltas resultó herida. Uno de los sicarios murió, vi aproximadamente cuatro. Siempre me demoro unos minutos bajado del carro como parte de mi rutina. Lo que ocurrió es que ayer me bajé muy rápido, veníamos de recoger a mi hija de la universidad y entramos a la casa y empezó la balacera. Afortunadamente, está bien, está conmigo y obviamente que fue fuerte, pero afortunadamente no pasó a mayores”, concluyó el funcionario.