"No creemos que Viva Air pueda sobrevivir por sus propios medios": Avianca

Este marte. Avianca presentó un balance de su operación a cierre de 2022, en el que destaca la habilitación de siete nuevas rutas y la reactivación de 15 para la temporada de fin de año.



Así entonces, el CEO y presidente de la compañía, Adrian Neuhauser, precisó que para la conformación del Grupo 'Abra' con la aerolínea brasileña Gol existen todas las aprobaciones regulatorias necesarias y que lo falta es un tema societario y de financiamiento.



La solicitud de integración empresarial con Viva Air, objetada en primer momento por la Aeronáutica Civil y ante cuyo rechazo se presentó una apelación, fue otro de los temas que abordó el directivo. Resaltó que es un caso distinto al proceso con Gol para la constitución de Abra.



Le puede interesar: Después de rápida a visita a Cali, Petro viajó al Cauca para Consejo de Seguridad



"La transacción de Grupo Abra permite la integración entre dos grupos que tienen muy poco traslapo, lo cual es muy positivo para el consumidor, no agrega concentración. Nos permite dar un servicio que cubre toda Latinoamérica, y a nosotros nos agrega Brasil, manteniendo las dos marcas. Ya tenemos todas las aprobaciones. Distinto al caso de Viva donde hay un nivel de traslapo y preocupación por concentración para el regulador", ante lo cual, Avianca anunció una serie de consideraciones y compromisos para insistir en la integración.



Neuhauser agregó que no existe un plan B si el intento de apelación por la integración fracasa.



"No hay mucho plan B", dijo, y ahondó en sus argumentos. "Nosotros creemos que Viva requiere apoyo financiero; tenemos una visión global por sus acreedores, podemos imaginar que están en una situación crítica. Estamos hablando de 5.000 empleos directos, 22 aviones que están volando. Lo correcto para el país es permitir que Viva se salve. Negarle a Viva el derecho a salvarse por una preocupación competitiva con Avianca es una decisión equivocada", afirmó Neuhauser.



Explicó además que los compromisos que anunciaron en la apelación, sobre mantenimiento de la marca Viva y de tarifas en las rutas compartidas "buscan responder a la suspicacia, a las dudas. No hay nada que nos encantaría más que Viva pudiera sobrevivir por sus propios medios; no creemos que eso sea posible. No hay nada que creemos que sea peor que permitir que Viva falle y queden 10 años de desarrollo de una marca botada a la basura".



El presidente de Avianca insistió que es "una decisión del regulador; nosotros no tenemos plan B". Sin embargo, fue crítico sobre la posibilidad de que se rechace la apelación argumentando que se defiende el modelo de low cost.



"Pensar que simplemente Viva desaparece y alguien va a tomar ese lugar es un poco ilusorio", señaló.

Reporte de la operación

Con la incorporación de siete nuevas rutas y la reactivación de 15, Avianca está habilitando más de 650.000 sillas semanales para la temporada. Proyecta llegar a más de cuatro millones de pasajeros movilizados entre diciembre y enero, lo que representa 20% más frente a los niveles de prepandemia.



Contempla la operación de 30.000 vuelos. Las nuevas rutas son hacia y desde Estados Unidos y Centroamérica, así como destinos como Sao Paulo y Santiago. Con esto, la aerolínea llega a 129 rutas a 24 países, con 67 destinos.



Se trata de vuelos domésticos entre Medellín, Bucaramanga, Cúcuta y Riohacha; viajes entre Medellín y Ciudad de México; entre San José, de Costa Rica, con Medellín y Cartagena; y conexiones entre Miami, Cartagena, Pereira y Santa Marta, Orlando, Guayaquil y Lima, entre otros.



Lea también: Colombia responde a los alegatos de Nicaragua por plataforma continental ante La Haya



Otro de los anuncios de Avianca apunta a que está "cambiando de modelo de negocio; hablamos de los atributos de low cost que estamos incorporando", señaló Neuhauser.



Esto tiene que ver con la incorporación de distintas modalidades y planes, con asientos diferentes según la tarifa. Y, también, con un nuevo servicio de venta a bordo que ofrece más de 40 productos para los pasajeros.



"El objetivo es poder ofrecer un servicio diferenciado, claro, entendible. Permitimos que los clientes elijan, escojan, con precio competitivo", agregó Frederico Pedreira, COO de Avianca.



Neuhauser también abordó por qué los precios no se han vuelto más competitivos, en esa transición hacia un modelo que combina elementos low cost.



"No tenemos precios más competitivos porque nos cambió el mundo. El precio del petróleo es más de 15% versus al comparable del año anterior. La inflación en Latinoamérica de doble dígito, el dólar revaluándose, las monedas devaluándose en doble dígito. Eso implica que producir un asiento hoy es mucho más caro que 2019. En medida que retroceda esta ola inflacionaria podremos traspasar más beneficios a los precios y ser más competitivos", puntualizó el directivo.



Avianca anunció otros indicadores, como que proyecta cerrar el año con más de 22,6 millones de pasajeros transportados en su operación global, y que alcanza 85% de vuelos llegando a tiempo y 98,9% de cumplimiento. "Nos pone en el top 10 de las líneas aéreas mundiales", dijo Neuhauser.



Otro aspecto destacado en el balance de la gestión fue el crecimiento de más de 30% para la unidad Avianca Cargo.