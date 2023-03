Nicolás Petro: Comisión Nacional Electoral ratifica sanción en su contra

Este martes 14 de marzo la Comisión Nacional Electoral (CNE) ratificó su sanción contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro y Máximo Noriega, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos en su campaña para la gobernación del Atlántico en 2019.



Según el CNE, no se encontraron los reportes del ingreso de más de $70 mil millones de pesos que ingresaron a la campaña.



“Por medio de la cual se SANCIONA al ex candidato a la GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO,

ciudadano NICOLÁS FERNANDO PETRO BURGOS identificado con cédula de ciudadanía 1.004.004.438, a su ex gerente de

campaña, ciudadano MÁXIMO JOSÉ NORIEGA RODRÍGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 6.889.892, por la

presunta vulneración a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011, por haberse administrado los

recursos de campaña de manera parcial en la cuenta única bancaria, en las elecciones que se llevaron a cabo el 27 de octubre

de 2019, y se ABSUELVE DE LOS CARGOS FORMULADOS y se DA POR TERMINADA la investigación administrativa

contra la COALICIÓN COLOMBIA HUMANA ATLÁNTICO conformada por el PARTIDO COLOMBIA HUMANA-UP,

MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS y el PARTIDO ALIANZA VERDE, en su calidad de agrupaciones

políticas inscriptoras, por la presunta vulneración a lo dispuesto en el artículo 8 y el numeral 1 del artículo 10 de Ley 1475 de

2011. Radicado 14191-20 y, 2609-21 indica la resolución.



La decisión se tomó tras una apelación presentada por Nicolás Petro y Máximo Noriega en la que no pudieron demostrar el supuesto error que, según ellos, había cometido el CNE al sancionarlos por las irregularidades.



No bastando con el escándalo de corrupción en el que se resultó involucrado Nicolás Petro tras las declaraciones de su exesposa, acusándolo de recibir dinero de narcotraficantes para la campaña presidencial de su padre en 2022, ahora el CNE lo tiene contra las cuerdas al ratificar esta sanción.



Nicolás Petro y su excompañero de campaña Máximo Noriega son investigados desde diciembre del 2020, cuando el Fondo Nacional de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral envió un informe en el que pidió investigarlos por irregularidades en el manejo de recursos para la campaña que contaba con el aval del Partido Colombia Humana-UP, Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), y el Partido Alianza Verde, para la gobernación del departamento del Atlántico en 2019.