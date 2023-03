¿Qué dijo? Expresidente Duque habló sobre Nicolás Petro y el proceso de paz con el ELN 

El expresidente de Colombia Iván Duque Márquez se refirió a la actual situación que vive Nicolás Petro, hijo del actual presidente, y quien es acusado de presuntamente haber recibido dineros ilegales en medio de la campaña presidencial.



El expresidente aseguró que la situación que vive el presidente y su hijo no es fácil y reconoció que fue una acertada decisión que el mandatario le solicitara a la Fiscalía General investigar el caso.



“Esa es una situación que ya está en la órbita de los organismos de investigación, la actitud que ha tenido el presidente de poner eso en manos de la Fiscalía es una actitud que está poniéndola además bajo custodia de la Fiscalía y Procuraduría porque su hijo era funcionario público, pues todo el proceso”, expresó Duque.



Y reiteró el expresidente: “Yo creo adicionalmente lo que se busca en esta situación es que no se maneje con morbo, sino que se maneje con solidez institucional y espero que las instituciones hagan su trabajo”.



El expresidente Duque aseguró que, aunque la situación genera un debate político, le corresponde a la Fiscalía y Procuraduría adelantar la investigación correspondiente.



“Después de haberse presentado esta situación, que es por supuesto grave, delicada, pues estas instituciones están haciendo lo que les corresponde y me parece que el llamado además que ha hecho el presidente para que sean ellas que de manera ágil se pronuncien me parece que es adecuado”, expresó Duque.



Y añadió, además: “La situación, dada lo delicada que es, creo que hay que dejar que quede en competencia de quienes tienen la posibilidad de hacer una investigación clara, objetiva e independiente”.



Las declaraciones de Duque se dan después de que se conociera que el diputado Petro nuevamente apareció en la opinión pública y regresara a la Asamblea del Atlántico.



Entre otros temas, Duque también se refirió a la actual negociación que el Gobierno de Colombia adelanta con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el cual recientemente concluyó su segundo ciclo en México. El expresidente aseguró que el grupo armado debe dar a conocer cuáles son sus verdaderas intenciones.



“A ellos les encanta el ‘show’, les encanta llamar a grandes diálogos, hacer diálogos nacionales, regionales, Colombia ha ensayado todo con esos bandidos, lo que es importante es que le pregunten al ELN qué es lo que quieren, seguir sometiendo al país al desgaste de sentarse con ellos, se han burlado del Gobierno”, afirmó Duque.



El expresidente aseguró que el grupo armado debe explicar por qué justifican los crímenes y la zozobra que viven a diario los colombianos.



“La paz total no es solamente con el ELN, hay que saber diferenciar, una cosa es tratar de tener aproximaciones con actores armados que tienen ciertos elementos políticos y otra con el crimen organizado”, concluyó Duque.