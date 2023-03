"He sido lapidado, culpado, discriminado y desprestigiado, me defenderé": Nicolás Petro

Este martes reapareció Nicolás Petro, hijo del mandatario Gustavo Petro, en la Asamblea del Atlántico y reiteró que se defenderá de las acusaciones en su contra luego del escándalo que desató su exesposa Day Vásquez, tras denunciarlo por recibir dineros ilegales.



Nicolás Petro apareció sonriente acompañado de su equipo de seguridad en una sesión ordinaria de la Asamblea del Atlántico programada para este martes.



"En los últimos días he vivido un linchamiento social sin precedentes. He sido lapidado, culpado, discriminado y desprestigiado en titulares de prensa, quienes han vulnerado mi derecho a la presunción de inocencia. A la opinión pública, a mis electores, al pueblo atlanticense, quiero expresarles que las acusaciones lanzadas no son ciertas", dijo Nicolás Petro en su discurso.



Además, aseguró que nunca ha recibido dinero de narcotraficantes ni de la corrupción, , sino que por el contrario, con estas acusaciones "buscan lapidar su carrera política".



Lea aquí: "Vivo con dolor esta situación": Petro sobre acusaciones de corrupción contra su hijo



"Tampoco es cierto que tenga como propiedad un penthouse de miles de millones de pesos, tampoco es cierto que pague cifras elevadas de arriendo o que haya desaparecido y abandonado el país como han dicho. Nunca he estado desaparecido, he estado en mi lugar de residencia todo el tiempo. Ante las falsas insinuaciones de que los entes legales no me han podido notificar, les refiero que hay términos legales", añadió Nicolás Petro.

Nicolás Petro reapareció en la Asamblea del Atlántico, durante la sesión ordinaria convocada para este martes luego del escándalo de corrupción política en el que se encuentra involucrado. pic.twitter.com/jpb9wXOTri — El País Cali 📰 (@elpaiscali) March 14, 2023

De igual forma, Nicolás Petro reiteró que se defenderá "desde el plano legal de las acusaciones en mi contra; todo ante los órganos pertinentes, allí me referiré al respecto".



Sobre sus extractos bancarios dijo que: "Están debidamente justificados los pagos de nómina, cesantías, vacaciones y demás derechos adquiridos como diputado del Atlántico".



Por último, el diputado le pidió a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección, UNP, garantizar y reforzar la seguridad de su expareja Day Vásquez.



Lea aquí: Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, denuncia amenazas y pide protección para su familia



"Solicito a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección reforzar la seguridad de mi expareja Daysuris Vásquez y que las denuncias que hace en sus redes sociales se hagan con nombre propio. No puede quedar un manto de duda sobre la intimidación y las amenazas", agregó.



Y por último añadió: "no es fácil para mí, y creo que para ninguna persona lo sería, ver la vida intima, familiar, personal y económica expuesta y juzgada públicamente. Tantos señalamientos lanzados contra mí no es más que una estrategia diseñada para destruir mi carrera política y aún más grave: destruirme como persona. Sin embargo, sé de mi inocencia, confío en la justicia, confío en que seré tratado por los entes correspondientes con total objetividad. Y allí ratificaré mi inocencia".