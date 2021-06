Nelson Alarcón, ejecutivo de Fecode, salió del país por amenazas de muerte

Valentina Rosero Moreno

El docente y ejecutivo sindical de Fecode, Nelson Alarcón, salió del país este lunes luego de haber recibido más de mil denuncias de muerte contra él y su familia.



Alarcón, también miembro del Comité Nacional del Paro, aseguró que, a través de mensajes de texto y mensajes por redes sociales, en la última semana ha recibido cerca de 1.200 intimidaciones contra su integridad.



Según indicó, decidió salir del país porque en los mensajes que ha recibido le han manifestado que, a pesar de que cuenta con un esquema de seguridad, lo iban a asesinar.



"Me decían de todo, que me iban a asesinar sin importar que tuviera la seguridad, me decían de todo y temo por mi vida. Más de 1.200 amenazas en los últimos ocho días, por eso salí del país", dijo Alarcón en diálogo con RCN Radio.

Además, el docente mencionó que quienes lo han amenazado también lo responsabilizan de las altas cifras de contagios y muertes por covid-19 que se han registrado en el país en el marco de las jornadas de movilización por el Paro Nacional.



Alarcón informó que antes de salir del país puso en conocimiento de la situación a las autoridades porque, aunque teme por su vida, espere regresar poder regresar al país.



Las amenazas contra el ejecutivo de Fecode habrían iniciado luego de sus declaraciones polémicas en las que se refirió a la estrategia de las manifestaciones y mencionó que la protesta tenía intereses políticos.



