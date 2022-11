Murió estudiante a causa de una bala perdida en medio de un robo en Barranquilla

La estudiante Samara Cerpa Avendaño, quien si dirigia hacia su casa luego de salir de clases, no pudo llegar a ver a su familia, porque una bala perdida impacto su cuerpo en el barrio La Magdalena, de Barranquilla.



El hecho se habría perpetuado justo cuando un ciudadano se oponia a que delincuentes lo atracaran en plena vía pública.



Según lo dicho por la autoridades, la joven de 14 años de edad salió del colegio temprano porque había una reunión de padres de familia; Así entonces, los disparos se presentaron cuando los delincuentes accionaron un arma de fuego contra un ciudadano que estaba siendo víctima de atraco.



Al aparecer uno de los proyectiles impactó a la joven estudiante en el tórax y otro le dio a un adulto de 73 años en una de las piernas, quien también resultó herido. Una menor de 2 años también resultó con contusiones, pero ya fue dada de alta.



El conductor al ver lo grave que estaba la estudiante pidió al resto de pasajeros que se bajaran para llevar a los heridos hasta la Clínica de la Universidad del Norte. Así lo hizo, pero la joven Samara llegó sin signos vitales al centro médico y se declaró su muerte. El otro herido lograron atenderlo y al parecer no presenta gravedad.



Testigos dijeron a las autoridades, que uno de los delincuentes resultó herido, pero alcanzó a huir del barrio con su cómplice. Las autoridades no informaron si los asaltantes alcanzaron a despojar de sus pertenencias al ciudadano.

Ofrecen recompensa

La Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla y la Policía Metropolitana de Barranquilla ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quien brinde información que permita dar con la captura de los responsables de los hechos en los que perdió la vida una menor de 14 años y un adulto resultó lesionado.



“Lamentamos y rechazamos este hecho delincuencial ocurrido este jueves en el sur de Barranquilla. De acuerdo con las primeras indagaciones, se trató de un hurto a un ciudadano. El delincuente disparó contra este y un proyectil aleatorio impactó a la menor que se movilizaba en un bus de servicio público que transitaba por el sector”, dijo la fuente policial.



Terminó diciendo que se ha dispuesto de un equipo interdisciplinario, en conjunto con la Fiscalía, para el esclarecimiento de este hecho.