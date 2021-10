Monja colombiana Gloria Narváez agradeció al Papa Francisco y Iván Duque por su liberación

La monja de la comunidad franciscana de María Inmaculada, Gloria Narváez, les agradeció al Papa Francisco y al presidente de la República, Iván Duque Márquez, su liberación después de estar secuestrada por el grupo terrorista Al Qaeda desde el siete de febrero del año 2017.



Por medio de un video difundido en redes sociales, Narváez aseguró que durante el tiempo de su secuestro sintió más cerca la presencia de Dios.



“Cómo pagare a Dios todo el bien que me ha hecho, quiero elevar mi acción de gracias a Dios porque lo he sentido cercano este cautiverio, mis agradecimientos a su santidad el Papa Francisco, al Gobierno italiano y a sus organismo de inteligencia, a los autoridades de Malí, al doctor Iván Duque, presidente de Colombia y a todo el Gobierno”, expresó.



La religiosa, de 61 años, también le agradeció al embajador de Colombia en Italia, al Gaula de la Policía, a la Conferencia Episcopal, a los obispos y sacerdotes, a los religiosos, grupos parroquiales, Laicos, a los grupos de oración y a diferentes docentes.



“A todas aquellas personas que oraron por mí e hicieron posible mi liberación y a quienes me han fortalecido y me han acogido con sus detalles y gestos de fraternidad un sincero Dios les pague, fraternalmente hermana Gloria Cecilia”, mencionó la religiosa.



En una entrevista que su hermano Edgar Narváez le concedió a la emisora W Radio, les expresó su agradecimiento a las diversas autoridades que gestionaron la libertad de su hermana de quien tuvieron siempre la esperanza de volver a ver.



"Nunca perdí la esperanza y jamás tuve la idea que ella iba a morir, siempre tuvimos la esperanza que Dios nos iba a ayudar, como nos enseñó nuestra madre", aseguró el hermano de la religiosa.