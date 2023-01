MinTransporte invitó a dialogar a gremios transportadores por alzas en el precio de combustibles

Luego de las molestias generadas en el sector de transportadores, por cuenta del aumento de precios en la gasolina y el Acpm, el Ministerio de Transporte, informó que tienen todo listo para concretar las reuniones que sean pertinentes y de esta forma, explicar los pormenores de este incremento en los combustibles.



"Nuestro Ministerio está listo para sostener las reuniones necesarias con los gremios del sector transportador, y de carga, para demostrarles la realidad del costo del combustible que siempre les generará beneficios", subrayó la cartera en un comunicado.



Le puede interesar: Plaza de Cayzedo fue reabierta después de varios meses de restauración



Así mismo, según el documento publicado por Blu Radio, el Ministerio se defendió ante los cuestionamientos del sector transportador, que aseguraban que el Gobierno Nacional estaba incumpliendo con la promesa de no subir los costos del Acpme hasta mitad del 2023.



Así entonces, según la cartera, el aumento en el precio del diésel de 65 pesos, se debe a “la actualización anual de algunos parámetros en la estructura del precio por el efecto de la Inflación del año 2022”, como se precisa en el documento.



En ese sentido, además concluyó que el precio que rige a partir del primero de enero, con relación al ACPM, no constituye una modificación a la estructura tarifaria de dicho combustible y mucho menos al desmonte del subsidio que el Gobierno anunció el año pasado, con el que se comenzaría aumentar el precio de la gasolina para subsanar el déficit que existe en el Fondo de Estabilización del Precio a los Combustibles.



Lea aquí: Cifra de lesionados por pólvora en la noche de año nuevo en Colombia asciende a 274



Esta respuesta del Gobierno se da luego de que la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), rechazará el aumento a través de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, en la que piden garantizar los acuerdos adquiridos el pasado 5 de octubre.



Según Fedetranscarga, el 2 de septiembre al cierre del encuentro entre los empresarios y el Gobierno en Armenia, la agremiación le solicitó al Presidente no aumentar el precio del ACPM, según la agremiación en una segunda reunión en Palacio el 5 de octubre de ese año, se acordó que este aumento no se vería reflejado sino hasta el mes de junio de 2023.