El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró este viernes que Colombia está cerca de ampliar la vacunación contra el covid-19 para niños entre 3 y 11 años.



La inmunización se haría en dos fases, iniciando con el grupo de los menores entre 5 y 11 años y posteriormente con los de 3 y 4 años.



De acuerdo con lo manifestado por Ruiz, el concepto de aprobación será determinado por los expertos sanitarios del Invima, quienes ya se encuentran analizando estudios clínicos sobre la relación entre los menores y la vacunación contra el covid-19.



"Estamos cerca de ampliar la vacunación, iniciando con niños entre 5 a 11 años. Lo anunciaremos apenas tengamos las certificaciones de las vacunas y el concepto favorable del grupo de expertos", aseguró Ruiz en diálogo con Caracol Radio.



“Estamos revisando la vacunación de menores de 12 años, que depende de varios temas como el consenso de expertos y que @invimacolombia nos autorice el uso para niños de 3 a 11 años. Con base en eso tomaremos la decisión, pues ya tenemos la disponibilidad de vacunas” @Fruizgomez https://t.co/ArbQFsO7RB — MinSaludCol (@MinSaludCol) October 8, 2021

El funcionario confirmó además a Blu Radio que las dos vacunas que se podrían utilizar para avanzar en esta inmunización son las desarrolladas por Pfizer y Sinovac, pero la elegida se determinará según lo que decida el Invima y la disponibilidad de los biológicos.



"En este momento la mayor disponibilidad sería Sinovac, pero todavía esa decisión no la hemos tomado", indicó el Ministro.



De este inmunizante en particular, Ruiz indicó que le gusta porque tiene "muy alta seguridad y bajos efectos adversos que tiene, y también vamos a tener una mayor disponibilidad a través del mecanismo Covax de esta vacuna".



La dosificación y el espaciamiento en el tiempo entre las dos dosis sería la misma usada en los adultos, ahondó el funcionario.



Con relación a el porqué sería necesario inmunizar a esta población, el Ministro explicó que suministrar los biológicos anticovid a los menores de 12 años le permitiría al país hacer un cierre al tema protección inmunitaria porque se lograría vacunar a toda la población.



"La afectación de la enfermedad en ellos es mucho menor, pero los niños no dejan de ser un factor de transmisión y en el ámbito de lograr una inmunidad de rebaño, especialmente por la llegada de nuevas cepas, sí tiene mucho sentido vacunar a esta población", aseveró Ruiz.



Sobre la ampliación del Plan Nacional de Vacunación para incluir a los niños, el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, agregó que esto se hará porque para controlar la pandemia en el territorio nacional es fundamental que toda la población tenga acceso a la vacunación.



"La vacunación con las personas en riesgo que son las mayores de 50 años, pero también toda la población. Un reto importante es que estamos trabajando la viabilidad de vacunar a niños menores de 12 años y esperamos en los próximos días tener información al respecto", dijo.



Cabe recalcar que actualmente en el país se está vacunando contra el covid-19 a todos los menores entre los 12 y 17 años, quienes están siendo inmunizados con el biológico Pfizer y Moderna.