Cali necesita 'pisar el acelerador' si quiere llegar a meta de vacunación de 2021

Cali necesita aplicar unas 10.000 dosis diarias de vacunas para tener a finales del 2021 el 70% de la población inmunizada. Faltan un poco más de 80 días para que termine el año, es decir que si se mantuviera ese ritmo se lograría el esquema completo para 1,5 millones de personas.



Sin embargo, en los últimos días en la capital del Valle ha bajado el ritmo de vacunación, en especial por los problemas con la disponibilidad de los biológicos, muestra de esto es que, mientras en la ESE norte se administraban alrededor de 3.000 dosis al día, en la actualidad aplican alrededor de 950 dosis diarias de las vacunas anticovid.



El panorama que es preocupante para la ciudadanía y para los esfuerzos de inmunización en general, pues cabe recordar que hace unos pocos días el director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, Gerson Bermont, afirmó que “hay que aplicar 319.669 primeras dosis al día si queremos completar las metas”. Esto referido a todo el territorio nacional.



“Para hacerte una comparación en algún momento cuando teníamos, por ejemplo, Moderna para primeras dosis pudimos aplicar en un solo día de 2.800 a 3.000 biológicos, ahora podemos cerrar un día con 950 o 1.100 biológicos, en lo que corresponde a nuestra zona”, informó Angie Gutiérrez, gerente de la ESE norte.



Para Gutiérrez la aceptación de las personas a la vacuna aún sigue siendo positiva, pero considera que actualmente existe la barrera de la poca disponibilidad, por lo que a pesar de los esfuerzos no se puede llegar al número de personas deseadas.



“No hemos tenido la disminución porque la población no quiera venir a los sitios de vacunación, sino porque desde el Ministerio de Salud no nos han mandado biológicos suficientes, como en otras ocasiones en las que nosotros podíamos hacer actividades masivas con la población”, dijo Gutiérrez.



Y es que, aunque se han adelantado estrategias desde la Secretaría de Salud Municipal para llegar a los territorios para continuar inmunizando, ha sido difícil avanzar en los últimos días puesto que “en los mejores momentos en Cali se llegaron a vacunar a 21.000 personas, ahora pues hay días que se hacen 7.000, entonces la idea es retomar y pasar el umbral de las 10.000 personas diarias en Cali”, agregó Gutiérrez.



Por ejemplo, el viernes pasado se aplicaron 7064 vacunas en la ciudad y el sábado 6041 dosis.

Cabe recordar que, hasta el momento, aunque se ha presentado una baja en la vacunación, el promedio de personas con su esquema completo en Cali ronda el 44% (eso equivale a 841.148 personas), una cifra que aún es mayor al promedio nacional que reporta alrededor de un 33% de la población con las dos dosis.

Es necesario aumentar el ritmo



Para el docente y epidemiólogo, Rayan El Barkachi,“sin duda alguna el retraso en la vacunación es un problema importante y más aún por las celebraciones masivas que se van a ir presentando a final del año, más ahora porque hay una apertura en cuestiones de comercio superior a lo había el año anterior”, explicó el docente y epidemiólogo.



A su turno, la docente y epidemióloga Lyda Osorio considera que el Ministerio de Salud debe priorizar la llegada de los biológicos a la ciudad.



“Ya lo hemos visto en la estrategia que ha usado el Ministerio de Salud en Cesar para el Festival Vallenato, en donde se aumentaron rápidamente las coberturas. Entonces, esperamos que una estrategia similar sea implementada en Cali, ya la Secretaría de Salud ha hecho en reiteradas ocasiones la solicitud para que faciliten los biológicos y apoyen todas las estrategias para rápidamente aumentar las coberturas y completar los esquemas”, aseveró Osorio.



Hasta el 2 de octubre, el 63% de los caleños había recibido al menos una dosis.

Atraso de dosis Moderna



Aunque en la madrugada del viernes 1 de octubre arribaron 1.416.240 dosis de la vacuna de Moderna a Colombia, hasta el momento Cali no ha recibido biológicos de este lote, situación que tiene en vilo el avance de la vacunación en la ciudad.



Hay que recordar que desde el día jueves de la semana pasada no hay disponibilidad de este biológico en la ciudad, lo que hace que actualmente Cali necesite alrededor de 154.000 dosis de esta vacuna para poder completar esquemas, según lo informó la Secretaría de Salud Municipal, Miyerlandi Torres.



Estrategias



Aunque hay pocas dosis, desde la ESE norte se adelantan estrategias para contribuir a la meta de inmunización nacional.