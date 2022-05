Minsalud dejará de entregar reportes diarios de vacunación desde hoy, conozca la razón 

Como se había venido anunciando previamente, a partir de este viernes el Ministerio de Salud entregará semanalmente el reporte del Plan Nacional de Vacunación por lo que las cifras se dejarán de conocer diariamente como se venía haciendo desde que inició la inmunización en el país.



Con el último reporte diario, con corte al 6 de mayo, el MinSalud estima que un total de 42.411.507 colombianos (83,1%) han recibido la primera o única dosis; 35.684.846 (69.9%) ya tiene un esquema completo; y 11.798.627 (33%) han accedido al refuerzo.



En cuanto al avance de vacunación por edades, el director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, Gerson Bermont informó que la cobertura de esquemas completos en el grupo de mayores de 70 “es impresionante”, pues supera el 96% en esquemas completos; el de mayores de 50 está en 90,4%; el de mayores de 30 en 94,5% y el de mayores de 12 a 29 años en 85%.



“Son unas cifras muy importantes. Pero hay una ventana de riesgo si no completamos el 100% de esta población con esquemas completos. Invito a no bajar la guardia para seguir avanzando en la población de 50 años. Miremos lo que está pasando en otros países. Colombia tiene una de las menores tasas de infección del mundo, pero que esto no nos desconcentre de que tenemos riesgo ante una nueva variante”, dijo Bermont.



Durante el Puesto de Mando Unificado, el director resaltó que 540 municipios en Colombia ya cuentan con el 70% de sus esquemas completos, lo que indica que el 48.1% de todos los municipios del país ya pueden liberarse del tapabocas en espacios abiertos.



Asimismo, 329 municipios ya completaron el 40 por ciento de refuerzos de ese 70 por ciento, lo que indica que ya pueden eliminar el tapabocas en espacios cerrados.