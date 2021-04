Coronavirus en Colombia: Minsalud confirma que la variante británica fue detectada en el país

Natalia Moreno Quintero

En su intervención este viernes en el programa televisivo 'Prevención y Acción', el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, confirmó que se detectó la presencia de la variante inglesa del coronavirus que -subrayó- no es más letal, pero sí puede ser más contagiosa.



"Tenemos que decir que se identificaron dos muestras genómicas en el departamento de Caldas que han sido identificadas como positivas para la cepa británica. Esto nos indica que en el departamento y muy probablemente en el país ya tenemos una circulación importante de la cepa británica. Recordemos que esta cepa es más trasmisible pero no necesariamente más letal, tiene una letalidad igual a las demás cepas del coronavirus", manifestó el Ministro.



Según explicó Ruiz, la transmisibilidad de esta variante es mayor pues estudios científicos han evidenciado que se necesita menor cantidad de saliva o de otro "elemento contagioso" para que se transmita a otra persona.



Esta variante, identificada por primera vez en el Reino Unido y denominada B.1.1.7, ya se encontraba circulando en 60 países y, con Colombia, ya son 13 los territorios del continente americano donde hace presencia (Chile, Brasil, México, Aruba, Puerto Rico, Ecuador, Perú, Argentina, Bahamas, Estados Unidos, Canadá y Curazao).

Lea además: ¿Qué se puede hacer en Cali este fin de semana de confinamiento?, responde el alcalde Ospina



"Frente a esta realidad debemos intensificar nuestras medidas porque es más trasmisible, por lo tanto, el no uso del tapabocas en Colombia no es una opción y hay que guardar siempre todos los protocolos y las medidas del distanciamiento físico para evitar y reducir las transmisibilidad, no solo de esta cepa sino de todo el coronavirus", resaltó Ruiz Gómez.



En relación con la eficacia de las vacunas contra el covid-19 frente a la variante británica, el Ministro resaltó que todas han demostrado ser eficaces, entre ellas la de AstraZeneca -aplicada a más de 20 millones de personas en el Reino Unido-, la de Pfizer, la de Moderna y la de Sinovac.



"Recordemos, la vacuna lo que genera fundamentalmente es una reducción del riesgo de tener enfermedad moderada y severa que conduzca a la hospitalización y a la muerte. De manera que frente a esta realidad de circulación de nuevas cepas que estamos teniendo y que vamos a continuar teniendo [hay que mantener el] uso del tapabocas, mayor distanciamiento físico, ser más estrictos con las medidas, vacunarnos y tener toda la confianza en la vacunación", finalizó.



Vea a continuación lo que dijo el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, sobre la presencia de la variante británica del coronavirus: