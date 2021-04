¿Qué se puede hacer en Cali este fin de semana de confinamiento?, responde el alcalde Ospina

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El toque de queda continuo en Cali anunciado por el alcalde Jorge Iván Ospina restringirá este fin de semana la movilidad en un intento por disminuir la propagación del covid-19, pero hay una serie de actividades que se pueden realizar.



El mismo mandatario dijo este viernes qué tendrán permitido hacer los ciudadanos durante el confinamiento que inicia este sábado a la 1:00 p.m. y termina el lunes a las 5:00 a.m.



Entre las exenciones figura el tránsito de personas que arriben o tengan vuelos desde el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.



Ospina resaltó que "no tendrán ningún problema" siempre y cuando certifiquen el vuelo.



Lea también: Vacunación en Cali contra el covid-19 seguirá pese a toque de queda de este fin de semana



El confinamiento tampoco imposibilita realizar actividad física el domingo (de 6:00 a.m. a 11:00 a.m.) individualmente.



Por otra parte, el mandatario precisó que "se puede estar en familia, pero no se podrán hacer eventos familiares".



Estará permitido asistir a las jornadas de vacunación contra el covid de las IPS y los cinco megacentros que dispuso la ciudad. El carnet de vacunación valida la movilidad pese al confinamiento.



También será posible salir a abastecerse, por lo que durante estos días de confinamiento seguirá vigente el 'pico y cédula'.



Cali declaró toque de queda para este fin de semana debido a la alta ocupación de UCI, que hasta este jueves se ubicaba por encima del 92 %.

El alcalde de Cali, @JorgeIvanOspina, aclara qué actividades se podrán realizar durante el confinamiento de este fin de semana. Adicionalmente, habla sobre el funcionamiento de los megacentros de vacunación durante este viernes, sábado y domingo.



📹: Cortesía @AlcaldiaDeCali pic.twitter.com/ALPdNitWCW — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) April 16, 2021

¿Qué no se puede hacer?

Dentro de las restricciones por el toque de queda continuo, Ospina mencionó que no se puede hacer actividad deportiva en grupos.



Es decir que estará prohibido realizar deportes colectivos como el fútbol.



Tampoco se pueden llevar a cabo eventos que generen aglomeraciones "como cumpleaños, fiestas y bodas", dijo el alcalde.



La movilidad estará restringida y solo podrán transitar quienes estén exentos, información que se conocerá con precisión en cuanto la Alcaldía expida el decreto con todos los detalles del confinamiento de este fin de semana.