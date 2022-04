El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dio a conocer este viernes cuáles son las entidades territoriales (distritos y departamentos) que ya podrán eliminar el uso del tapabocas en todos sus municipios.

Según lo expresado por el Ministro, San Andrés, Bogotá, Quindío, Barranquilla y Boyacá alcanzaron el requisito exigido para adoptar la medida: que el 70 % de su población tenga esquema de vacunación contra el Covid-19 completo, y el 40 % de este grupo cuente ya con la dosis de refuerzo.

Le puede interesar: ¿Qué hace falta para que Cali se libere del tapabocas? Estas son las cuentas de la Alcaldía

"Quiero felicitar y agradecer a todas las EPS e IPS y todo el sistema de salud que ha estado operando en estos territorios, donde han avanzado de manera acelerada, así como a los secretarios de salud respectivos", expresó Ruiz.

Además de esto, el ministro de Salud indicó que aunque hayan municipios de estos departamentos que no tengan el 40% de la población con dosis de refuerzo, estos ya pueden considerarse libres del tapabocas en los espacios cerrados.

¿Qué pasa con Cali?

Según los datos de Minsalud, la capital vallecaucana tiene al 75 % de su población con esquema de vacunación completo. Sin embargo, de ese porcentaje, solo el 33 % ya recibió la tercera dosis.

Los esfuerzos de la Secretaría de Salud Municipal están encaminados en poder lograr ese porcentaje restante para así poder eliminar el uso del tapabocas en la capital vallecaucana.

Para completar los esquemas de vacunación, la ciudad tiene existencias de Pfizer, Janssen y Sinovac, las cuales se pueden encontrar en los megacentros de vacunación contra el Covid-19 que siguen abiertos en Cali tales como: Estadio Pascual Guerrero, en horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. hasta el viernes, y de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. los días sábado y domingo; La 14 de Pasoancho, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. hasta el sábado, con excepción del viernes, que será hasta las 2:00 p.m.; La 14 de Calima, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., de miércoles a sábado y Unicentro.