¿Qué hace falta para que Cali se libere del tapabocas? Estas son las cuentas de la Alcaldía 

arios ajustes hizo ayer el Ministerio de Salud a la decisión de eliminar el uso del tapabocas en espacios cerrados. Aún así, la ciudad de Cali todavía no cumple los requisitos para acoger la medida.



En primer lugar, se determinó que desde el 15 de mayo no será necesario el uso de la mascarilla en ambientes educativos, es decir, en el salón de clases de colegios o universidades y en zonas de juego o similares.



El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que esta medida se toma como respaldo a los niños en sus procesos de aprendizaje, “pero hay que hacer notar a los colombianos, maestros y padres de familia que los niños siguen teniendo un riesgo y así lo indica la evidencia”.



Desde el inicio de la pandemia han fallecido 358 niños, 549 menores ingresados a UCI y 3191 fueron hospitalizados por el Covid-19. “Frente a estos datos, la cobertura que se ha logrado de vacunación, en promedio en Colombia es relativamente baja. Con una dosis llevamos el 63,9 % y con dos dosis el 42,1 %”, detalló.



Expertas epidemiólogas como Zulma Cucunubá explicaron que la situación actual de la pandemia permite levantar muchas restricciones.

“Empezar a quitar la obligatoriedad en algunos de los contextos y por supuesto en los espacios escolares es uno de los más importantes donde hay que hacerlo, en mi concepto”.



La segunda determinación del Gobierno Nacional fue ajustar o aclarar los requisitos para que más municipios del país puedan eliminar el uso de mascarilla en ambientes abiertos, y hoy dará a conocer qué poblaciones del país entran en la nueva clasificación.



El lunes pasado, cuando salió la medida, se hablaba del 40 % de la población con dosis de refuerzo, pero teniendo en cuenta el total de los habitantes vacunados en cada región. Ahora especificó que la cifra sale de los que ya tienen dos dosis.



Actualmente 525 municipios de Colombia han logrado el 70 % de cobertura con esquemas completos en vacunación y 205 ciudades alcanzan el 40 % con el refuerzo.

A propósito

Los lugares en los que no se podrá dejar de usar tapabocas en Colombia son: instituciones de salud, servicios de transporte público, por ejemplo, en aviones o en el MÍO y centros geriátricos. En escuelas y universidades solo hasta el próximo 15 de mayo.



Por otro lado, el Ministerio de Salud ha recomendado que se combinen diferentes tipos de vacunas para mejorar la protección inmune. Quienes recibieron Pfizer, Moderna o Sinovac, pueden recibir AstraZeneca.



Y mientras los que se aplicaron de esta última y de Janssen, pueden tener una tercera dosis de refuerzo de Moderna y Pfizer.

¿Qué pasa en Cali?

Pese a la aclaración de la medida, la ciudad de Cali aún no cumple los porcentajes para poder eliminar el uso del tapabocas en sitios cerrados como: restaurantes, discotecas, museos, bibliotecas, oficinas, entre otros.



Según datos de la Secretaría de Salud, el 74,7 % de la población ya se aplicó dos dosis de la vacuna anticovid, lo que equivale a 1.703.074 personas. Asimismo, tienen la dosis de refuerzo el 31 % de los habitantes de la ciudad, es decir, el 527.978 personas. De esta forma se tendrían que aplicar 153.000 dosis de refuerzo, en los próximos días, para poder tomar la determinación de no usar más el tapabocas ni en la calle ni en sitios cerrados.

"Le pedimos a los alcaldes que no han logrado las coberturas, que hagan el mayor esfuerzo posible para alcanzarlas

y proteger a los colombianos", Fernando Ruiz, ministro de Salud.

Miyerlandi Torres, secretaria de Salud, hizo un llamado a los caleños y caleñas para que se ‘pongan la camiseta’ y acudan a los puntos de vacunación dispuestos en toda la ciudad para poder cumplir la meta de levantar la medida de la mascarilla desde este domingo.



En especial, se requiere que los jóvenes acudan por el refuerzo. En el grupo de 10 a 19 años solo el 6% tiene la tercera dosis; en el de 20 años a 39 años, el 24,3 % y en el de 30 años a 49 años, el 29,8 %.



En tanto, en el grupo de mayores de 50 años se ha logrado el 45,2 % de cobertura con el biológico de refuerzo.



Para completar los esquemas de vacunación, la ciudad tiene existencias de Pfizer, Janssen y Sinovac, las cuales se pueden encontrar en los megacentros de vacunación contra el Covid-19 que siguen abiertos en Cali tales como: Estadio Pascual Guerrero, en horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. hasta el viernes, y de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. los días sábado y domingo; La 14 de Pasoancho, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. hasta el sábado, con excepción del viernes, que será hasta las 2:00 p.m.; La 14 de Calima, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., de miércoles a sábado y Unicentro.

En la ciudad de Cali, el 49,4 % de los mayores de 60 años ya cuenta con la tercera dosis de la vacuna anticovid. Esto equivale a un total de 191.028 personas.