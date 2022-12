Ministro de Transporte anunció que conductores sin Soat no serán multados

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció el miércoles, 30 de noviembre, que los conductores no tengan el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) no serán multados.



El jefe de de la cartera de Transporte anunció esta decisión por el incumplimiento de la fecha pactada sobre la entrada de vigencia de la medida de alivio del 50% para el Soat.



"Estoy esperando sacar una circular hoy, frente a las medidas de imponer inmovilizaciones o sanciones por no tener el Soat. El Estado tiene que reconocer que está es una problemática que no es responsabilidad de los conductores"



Reyes había responsabilizado a las aseguradoras por las demoras en la expedición de estos documentos. "He tenido una molestia bastante grande con las aseguradoras, porque siguen en una operación tortuga para la entrega de las pólizas", añadió el jefe de esta cartera.