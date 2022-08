Ministerio de Salud pide a EPS reforzar toma de pruebas PCR para covid y viruela del mono

Frente a la situación epidemiológica de la viruela símica y el covid-19 en el país, el Ministerio de Salud reiteró la importancia de realizar pruebas PCR cuando sea necesario, bajo criterio médico, además de las estipuladas en los lineamientos.



En cuanto a la viruela símica, la directora de Epidemiología y Demografía, Claudia Cuellar, dijo que en el país hay 33 laboratorios de salud pública habilitados, con capacidad, insumos y lineamientos para el procesamiento de pruebas PCR para detección de esta enfermedad.



Por su parte, Martha Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud, enfatizó en que “el diagnóstico se hace por PCR, no se hace por pruebas rápidas. No es un capricho, es un asunto epidemiológico que debemos acatar, porque en este momento necesitamos conocer claramente el clado que está circulando; necesitamos, además, poder tomar de esas PCR muestras para hacer secuenciación genómica e identificar que no hay cambios como lo que está pasando en Perú, en donde se están viendo nuevas mutaciones que confluyen”.



De igual manera, señalaron es necesario que los prestadores y aseguradoras de salud dispongan de planes de acción claros para el talento humano en salud y la comunidad, ante una sospecha o confirmación de caso. Asimismo, de una línea de atención médica para atención oportuna del paciente.



Respecto al Covid-19, el MinSalud advirtió que en territorios como San Andrés Islas y La Guajira están en silencio de pruebas, por lo que exhortó a su aplicación.



“Estamos en una situación en la cual necesitamos hacer diagnóstico diferencial. Seguramente, hay un subregistro y por eso vemos una leve disminución que puede no ser cierta. Necesitamos que no se nieguen las pruebas para realizar un diagnóstico oportuno”, señaló la directora de Epidemiología.