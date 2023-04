MinDefensa condecoró a policías que fueron secuestrados en Caquetá

Más de un mes después del secuestro de 70 policías por campesinos, en medio de una protesta que se adelantó en San Vicente del Caguán, Caquetá, en donde también fue asesinado el subintendente Ricardo Monroy, el Gobierno condecoró a los uniformados que vivieron dicha situación y rindió homenaje póstumo al policía muerto.



En esta ceremonia fueron impuestas 116 condecoraciones, dentro de los que se encuentran 79 policías, incluido el comandante de Policía Caquetá, coronel Javier Antonio Castro, quien es investigado por la Justicia Penal Militar por el delito de omisión de llamado de auxilio, 36 militares que integran el Batallón de Operaciones Terrestres No. 2, y el homenaje póstumo al subintendente Arley Monroy.



Lea aquí: Procuraduría abrirá investigación a Alcalde de Calima El Darién por escándalo en discoteca



“La condecoración que otorgamos el día de hoy, tienen por centro la defensa de los derechos humanos. No hay duda que con heroísmo actuaron policías y soldados en estos hechos que asumieron de manera sobresaliente, sobresaliente para enfrentar el peligro o la adversidad que se presentaba”, destacó el ministro de Defensa, Iván Velásquez.



Durante su intervención, el ministro, sostuvo también que los integrantes de la Unidad Nacional del Diálogo y Mantenimiento del Orden, Undmo, y del Ejército Nacional, demostraron carácter, fuerza, valor y disciplina, y recordó el diálogo que tuvo con los 79 policías después de su liberación, sobre la indignación que debían sentir por las humillaciones y vejámenes de que fueron objeto por parte de algunos de sus captores, y subrayó que la respuesta que obtuvo por parte de ellos, le "asombró" por la madurez que revelaban estos jóvenes. "Decían: estamos preparados para no reaccionar ante las provocaciones, más bien, intentamos persuadirlos para que se tranquilizara y así poder asegurar nuestra integridad".