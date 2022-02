Miguel Varoni se sometió a cirugía estética para verse como Maluma 

Miguel Varoni, el actor reconocido por participar en producciones como Pedro el escamoso y Las Juanas, se sometió a cirugía estética para rejuvenecer su rostro.



El propósito de parecerse a Maluma, surgió como una broma por parte del actor, quien le mostro una foto del cantante a su cirujano y le dijo: “doctor, es que he cambiado de opinión, quiero que usted haga que yo quede así".



Varoni, de 57 años llegó a Colombia hace unos días para que el doctor Alan González realice "una transformación" en su aspecto físico.



Así lo comentó mediante dos videos en su cuenta de Instagram, donde se observa su proceso de preparación para la cirugía y además se muestran distintos comentarios sobre la delgadez del artista, la cuales se deben al covid-19.



Lea también: Yhonier Leal pagaría 28 años de prisión y millonaria multa tras preacuerdo con la Fiscalía

Hasta el momento Varoni no ha compartido el resultado de su rejuvenecimiento facial, sin embargo, su esposa Catherine Siachoque, comentó en una entrevista con Mamás Latinas que: "Él había adelgazado tanto que necesitaba quitarse un poco (de piel) porque perdió demasiado peso. Él ya les contará y les mostrará. Ahorita está inflamado porque está recién operado".



Sobre la broma de parecerse al cantante colombiano Maluma, la actriz comentó, mediante la entrevista con el canal de Instagram, que espera que su esposo quede como es él.



"Yo quiero que quede como es Miguel. El Miguel que todos conocemos. Igual a mí me va a gustar así sea gordo o flaco. Yo lo he visto en diferentes escenarios de su vida, en diferentes formas y pues él es mi amor, la parte física no me importa mucho".