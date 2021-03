Sara Sofía Galván: Migración emite alerta para evitar que la bebé sea sacada del país

Álvaro José Carvajal Vidarte

Migración Colombia emitió una alerta de carácter preventivo para evitar que la menor de dos años, Sara Sofía Galván, salga del país. Esto producto de las confusas versiones que han surgido luego de su desaparición.



Esta medida se toma tras la captura de Carolina Galván y su compañero sentimental Nilson Diaz, quienes están en juicio por la desaparición de la menor.



El caso fue dado a conocer por la tía de la niña, Xiomara Galván Cuesta, quien contó que la mamá se la llevó el pasado 15 de enero y desde ese momento no volvió a saber nada de ella, por lo que emprendió su búsqueda.



En medio de la búsqueda fue contactada por una mujer, que le aseguró que la madre de la menor estaba ejerciendo la prostitución en Patio Bonito, en el sur de Bogotá. Junto con su esposo, le dieron comida y horas más tarde se percataron de que la niña estaba muerta.

Lea también: 43 personas han muerto en marzo debido a las fuertes lluvias en Colombia



La mujer entregó esta versión a la Fiscalía, pero no se pudo empezar un proceso de judicialización en su contra, porque no hallaron el cuerpo de la menor. No obstante, otra hipótesis que reposa en este caso es que la niña fue entregada a una señora para que la cuidara.



Precisamente esta última versión ha tomado gran fuerza en los últimos días, pues las autoridades han estado revisando durante largas jornadas el río Tunjuelito, sin ningún éxito.



Por eso las autoridades emitieron una alerta, para que la menor no pueda ser sacada del país, ni por los pasos terrestres, fluviales o aéreos.



Adicionalmente la Dirección General de Migración notificó a los subalternos regionales, para que compartieran las fotografías de la niña de dos años con los miembros de los Grupos Especiales Migratorios.

Puede leer: Extraditan a EE.UU. a alias 'Orejas', primo de 'Otoniel', máximo cabecilla del 'Clan del Golfo'