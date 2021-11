Mheo, caricaturista de El País, ganó su séptimo premio Simón Bolívar

El reconocido caricaturista de esta casa periodística, Mario Hernando Orozco, más conocido como Mheo, fue galardonado este martes con el Premio Nacional de periodismo Simón Bolívar, el máximo reconocimiento entregado a los periodistas del país.



Mheo, quien ha ganado en siete oportunidades el Premio, obtuvo este reconocimiento con la caricatura ‘Hambre’ publicada en el diario El País.



El pereirano, que nació el 28 de enero de 1972, dijo -luego de la ceremonia de premiación que tuvo lugar en Bogotá- que lo más gratificante de trabajar señalando la realidad política y social del país desde el humor fue “poder condensar en una imagen un punto de quiebre, un hecho que marca la historia”.



“No siempre se logra y cuando se logra da mucha satisfacción porque se convierte en el testimonio de una época.



Y sobre los premios acotó: “Cada premio ha sido muy especial, y este lo es más porque llega en un momento en el que el periodismo impreso se redefine. Es un estímulo que da fuerzas para seguir adelante”.

Sobre el simbolismo de la caricatura con la que ganó, apuntó: “Esta imagen refleja una realidad que muchos no quieren ver. Representa el hambre del pueblo”. Y así es, en ella se ve a un vallenatero tocar su acordeón, pero en lugar de decir ¡Ay Hombe!, dice: ¡Hay Hambre!



El comunicador social graduado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano dio, en diálogo con El País, un agradecimiento especial a esta, su casa editorial.



“Agradezco a los amigos de El País que me han permitido publicar mis caricaturas durante todos estos años y por el respeto que tienen hacia él”, concluyó Mheo, quien antes de ser periodista estudió tres semestres de economía, los cuales le sirvieron para darse cuenta que lo suyo no eran los números.