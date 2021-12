Merck pidió autorización a Invima para uso de su pastilla contra el covid-19 en Colombia

La compañía biofarmacéutica estadounidense conocida en Estados Unidos y Canadá como Merck & Co., inició el proceso regulatorio ante el Invima para solicitar la autorización de uso de emergencia del antiviral oral para el tratamiento de covid-19 leve a moderado en adultos de alto riesgo.



Se trata del primer medicamento oral contra este virus, respaldado por los los Comités Evaluadores de autoridades internacionales altamente reconocidas y aceptadas en Colombia como la EMA (Agencia Europea de Medicamentos), y la FDA (Agencia Federal de Administración de Alimentos y Medicamentos), de Estados Unidos.



“Desde el comienzo de la pandemia, MSD ha desarrollado un extenso programa de estudios clínicos para entender el perfil clínico del antiviral y avalar la solicitud de emergencia de este tratamiento contra covid-19. Colombia es uno de los principales países en el mundo que hacen parte de este importante desarrollo clínico”, señaló la compañía biofarmacéutica en un comunicado.



Los primeros resultados anunciados por Merck reflejaban una caída de hasta un 50 % en el riesgo de ser hospitalizado o de morir a causa del coronavirus en aquellas personas en situación de vulnerabilidad frente a la enfermedad, aunque posteriormente la multinacional sugirió que sería un descenso del 30 %.



El medicamento estaría destinado para adultos en situación de riesgo, pero, por ahora, no para menores de edad o mujeres embarazadas.

