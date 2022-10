Médico que atiende casos de viruela del mono habla del comportamiento del virus

En Colombia, la viruela del mono o viruela símica ha afectado a más de 2.700 personas desde que se detectó el primer caso hace casi cuatro meses.



Bogotá es la ciudad con mayor casos a nivel nacional, con 1.549 casos identificado desde el inicio del brote, de los cuales 341 permanecen activos, según el más reciente reporte.



De acuerdo con la doctora Andrea Ávila, epidemióloga de la Subred Centro Oriente Secretaría Distrital de Salud, quien tiene a su cargo cinco hospitales de alta complejidad y otros 15 de baja complejidad, los pacientes atendidos no presenta, hasta ahora, mayores complicaciones.



“Son pacientes que en su gran mayoría son de atención ambulatoria”, dice la especialista.



Como se ha conocido desde el inició del nuevo brote a nivel mundial, la viruela símica puede causar erupciones severas y dolorosas, pero su mortalidad es baja. En Colombia se han reportado 38 hospitalizaciones y ningún fallecido.



Lea aquí: Botiquín: el kit que todos debemos tener



“Los pacientes han estado hospitalizados más por otro tipo de patologías. Por ejemplo, un paciente que tiene enfermedad renal estaba hospitalizado por su otra patología, más no por la viruela símica”, dijo a epidemióloga sobre los casos que ella ha atendido en la capital del país.



Sobre los síntomas, el virus se puede manifestar con un malestar general, como dolor muscular, dolor de cabeza, fiebre, cansancio intenso y ganglios linfáticos inflamados, y especialmente con erupciones en diferentes partes del cuerpo.



“Los pacientes han tenido fiebre, han tenido las lesiones cutáneas, de pronto aparece una y ya en el azar de los días empieza salir otras ronchas”, cuenta la especialista. “A veces la gente las tapas, eso puede generar que se sobre infecte la lesión. Lo mejor es no taparlas, dejarlas que ellas solas se van secando. Ya a los 21 días las costras van a estar secas, no van a tener ningún líquido que les salga de allí, se deben dejar caer solas”, añadió.



Como lo dice la epidemióloga, son 21 días de aislamiento en casa para los pacientes diagnosticados con viruela símica. Además, recomienda que los pacientes en casa tengan, en lo posible, el aislamiento de contacto en una habitación separada y bañado separado.



“Las lesiones de la piel tienen una secreción. Por estas secreciones es que los que están en la casa se pueden contagiar. Cuando uno tiene contacto con la ropa o con las sabanas del paciente es cuando uno se puede contagiar”, dijo.



Cabe recordar, que con frecuencia después de 1 a 3 días del inicio de la fiebre aparecen las lesiones en piel características. Los síntomas pueden aparecer entre 5 a 21 días después de haber tenido contacto con una persona enferma.