Botiquín: el kit que todos debemos tener

El 6 de septiembre del 2021, Juan David Tamayo, estudiante universitario, se encontraba a medio día solo en su casa del barrio La Merced. El joven estaba sirviendo su almuerzo y después de servir su jugo en un vaso, mientras se desplazaba al comedor, no se fijó que había un reguero en el suelo, por eso, se resbaló y se cayó. Al momento de caer, se apoyó con la mano en la que tenía el vaso de cristal, este se rompió y le ocasionó varias cortadas en su mano, entre ellas, una cercana al dedo pulgar.



Como no contaba con un botiquín y mucho menos con vendas en su casa, le tocó buscar rápidamente un pañuelo de tela y amarrarlo alrededor de su mano para tratar de contener la sangre, mientras se desplazaba a un centro de salud para que lo atendieran con urgencia. Al llegar al lugar, el médico que lo asistió le preguntó que si se había realizado el protocolo de primeros auxilios o si tenía un botiquín en casa y él le dijo que no. Así que mientras le curaba la herida y le cosía unos puntos, le sugirió tener un botiquín de emergencia en su hogar, así como en el carro y el trabajo. A partir de este suceso, Juan habló con su familia para tener un botiquín de primeros auxilios en su casa.



“Me di cuenta sobre la importancia de este y lo útil que puede ser en posibles próximas emergencias, porque en cualquier momento cualquier miembro de la familia lo puede necesitar”, expresó.



El botiquín de primeros auxilios es un elemento indispensable debido a que gracias a este se pueden atender emergencias de menor grado mientras se espera la ayuda de un profesional. Contiene los medicamentos y utensilios indispensables para brindar los primeros auxilios o para tratar dolencias comunes. Este sirve para actuar en caso de lesiones leves o indisposiciones que, en principio, no necesiten asistencia sanitaria. Si ocurre un accidente grave se debe esperar a que llegue el personal calificado ya que, en caso contrario, se puede incluso perjudicar al accidentado.



Debe tener principalmente elementos como: compresas absorbentes, vendas, alcohol, cinta adhesiva, antiséptico, tratamiento para quemaduras, además de guantes de látex o nitrilo, gasas estériles, vendaje triangular, vendaje elástico, parche o vendaje ocular, enjuague para lavado de ojos, compresa en rollo y un dispositivo de barrera para RCP (Reanimación Cardio-Pulmonar).



Contar con un botiquín en casa, en el lugar de trabajo o en el carro es importante porque permite atender aquellos accidentes que suceden en cualquier momento y lugar.



Daniela Valencia, coordinadora encargada de Atención Hospitalaria de los Bomberos de Cali, asegura que es indispensable que esté correctamente equipado con elementos que puedan ayudar en una situación de emergencia. Igualmente, que su contenido se mantenga en condiciones adecuadas. “Gracias a este es posible brindar asistencia a diversos problemas de salud, como por ejemplo vómitos, diarreas, dolores, abdominales, curas de heridas profundas, etc. Además, se pueden tratar hemorragias, algunos golpes y lesiones graves”.



La atención brindada en los primeros minutos posterior a un accidente puede hacer una diferencia. De esta manera, es necesario contar con un botiquín de primeros auxilios y las personas que estén en el lugar también deberán saber cómo utilizar todos los elementos que este contiene.



TIPOS DE BOTIQUINES

Botiquín de primeros auxilios para el carro:

En este caso, además de los elementos ya indicados en el Botiquín Básico de primeros auxilios, se deberían añadir los siguientes equipos, los cuales son de utilidad en caso suceda alguna emergencia:



Linterna, manta térmica, lupa, caja de fósforos o encendedor, bolsas de plástico, libreta de notas y lápiz, botella de plástico, pastillas contra el mareo, preservativos.



Los medicamentos generalmente no se pueden exponer a temperaturas superiores a los 25°C, por lo cual se recomienda no dejarlos de manera permanente en el vehículo.



Botiquín de primeros auxilios personal y para viajes:

Es recomendable llevar consigo un botiquín personal que deberá incluir los elementos ya indicados en el botiquín básico de primeros auxilios, pero en cantidades inferiores. Además, se aconseja consultar al médico previamente para evaluar necesidades de vacunación, y consejos prácticos de higiene de acuerdo con el lugar de destino.



Botiquín de primeros auxilios en empresas:

Existen varios tipos de botiquín que se identifican por letras tipo A, B y C.



Estos tienen diferentes cantidades de elementos. Los botiquines generalmente son utilizados en un bolso, caja u otro utensilio que sirva para transportar los elementos necesarios, también se encuentran botiquines fijos.



Los elementos deben estar identificados con la frase “Botiquín de primeros auxilios”, con el propósito que los empleados sepan donde está ubicado.



Los establecimientos con una superficie menor a los 2.000 metros cuadrados podrán contar con el Botiquín tipo A. Asimismo, los que tienen una superficie de 2.000 a 15.000 metros cuadrados, deberán tener como mínimo un botiquín tipo B y los establecimientos con una superficie mayor a 15.000 metros cuadrados, deberán como mínimo adquirir dos botiquines tipo B o el botiquín tipo C para todo el establecimiento.



Tipo A:

Puede ser portátil de maletín en lona o fijo, debe tener 14 elementos: Gasa estéril, esparadrapo de tela, bajalenguas en madera, guantes de látex, vendas elásticas (una de 3 x 5 y otra de 5x5), vendas de algodón, yodopovidona, solución salina (dos), termómetro mercurio en vidrio, alcohol antiséptico.



Tipo B:

El botiquín tipo B cuenta con 59 elementos, es portátil y debe ser ubicado en maletín de lona. Entre estos elementos se encuentran: gasa no estéril, gasa estéril, toallas higiénicas, esparadrapos de tela, bajalenguas en madera, guantes de látex, vendas elásticas, vendas de algodón laminado, yodopovidona, solución salina, termómetro mercurio en vidrio, alcohol antiséptico, tijera para trauma, linterna, pilas de repuesto, inmovilizadores cervicales para adulto, niño y extremidades, vaso desechable, tensiómetro, fonendoscopio, acetaminofén, hidróxido de aluminio, aspirina, máscara o barrera para RCP y camilla para inmovilizador cervical espinal.



Tipo C:

Es el botiquín más grande. Está dotado de 116 elementos. Por ser grande debe estar ubicado en la enfermería o en un lugar donde esté asignado un comando de incidentes. Basados en la normatividad se pueden utilizar dos botiquines tipo B. Además, este contiene elementos como: gasas limpias, gasas estériles, apósito o compresas no estériles, esparadrapo de tela, bajalenguas, vendas elásticas, vendas de algodón, jabón quirúrgico, solución salina, guantes de látex, entre otros.



RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA EL MANEJO DEL BOTIQUÍN



Los botiquines, en ningún caso, solucionarán problemas mayores de salud. Solo sirven para ayudar a brindar los primeros auxilios y solucionar problemas menores.

No deben contener medicamentos sin prescripción médica, pues pueden ser peligrosos para la salud.

Los medicamentos deben ser revisados mensualmente para prever su caducidad. Los elementos faltantes deben ser reemplazados.

Deben estar en un lugar visible, de fácil accesibilidad y con su respectiva identificación. No deberán estar cerrados con llave.

Los elementos caducados deben ser desechados inmediatamente. Los que por algún motivo estén fuera de sus cajas, en el que no se aprecie el nombre del producto ni la fecha de caducidad o tengan algún tipo de daño en su presentación, deben ser desechados.

Debe existir una señalización que indique la vía para llegar a un botiquín o el lugar de primeros auxilios.

Dependiendo de su contenido, un botiquín puede costar aproximadamente entre $20.000 y $400.000.

ACCIDENTES MÁS COMUNES EN COLOMBIA

De acuerdo con Bomberos Cali, los accidentes domésticos más comunes que se presentan en Colombia Colombia son:



Trauma (76.4%) y fractura (4.7%): por golpes contundentes con objetos pesados que caen desde lo alto o generan tropiezos.

Heridas (3.3%): por objetos corto punzantes como cuchillos, cuchillas, bisturís o tijeras.

Intoxicaciones (1.7%): por ingerir fósforo blanco, raticidas, medicamentos o insumos de aseo.

Caídas (3.6%): en su mayoría son de escaleras, balcones, terrazas, sillas y superficies resbalosas.

Quemaduras (2.4%): por líquidos y vapores hirvientes, fogones, fósforos, encendedores y planchas.

Líneas de emergencia:

- Bomberos: 119

- Cruz Roja: 132

- Defensa Civil:144

- Policía Nacional: 123

- Estado de vías: #767

A PROPÓSITO

¿Existe alguna sanción por la ausencia de un botiquín?

Carlos Alberto Ortiz, subjefe tercero de la Defensa Civil, expresó que no hay ninguna sanción si no se tiene un botiquín en los hogares, sin embargo, aseguró que existe la Ley 769 de 2002, que rige el Código Nacional de Tránsito, la cual establece que ningún vehículo puede circular sin tener un botiquín de primeros auxilios y quien lo haga puede recibir una multa de 15 SMDLV.