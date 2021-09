Primeros auxilios: consejos de especialistas para actuar ante accidentes en casa

A diario, las salas de urgencias de las instituciones de salud de Cali reciben a decenas de pacientes que han sufrido accidentes caseros, los cuales, de no atenderse oportunamente, pueden llegar a comprometer la vida.



De acuerdo con Jorge Revelo, emergenciólogo de la Clínica Versalles, los traumas y las fracturas en los huesos producidos por caídas están entre los percances más recurrentes. Igualmente, según la médica María del Rosario Rojas, especialista en toxicología de la Clínica Imbanaco, también son comunes las intoxicaciones alimentarias. Las estadísticas hablan de unas 9000 personas que mueren al año en Latinoamérica por esta causa.



Ante este panorama, que afecta tanto a niños como a adultos, los especialistas sugieren medidas de prevención, así como primeros auxilios y tratamientos en caso de ser víctima de heridas, quemaduras, lesiones oculares u otro tipo de accidente en casa.

Lea además: ¿Dónde se encuentran disponibles las vacunas de Moderna en Cali?



Lesiones óseas

Algo que nunca falta en las salas de Urgencias es el esguince de tobillo, explicó el ortopedista de la Clínica Imbanaco, Carlos Enrique Ramírez.

Este desgarro parcial o total de los ligamentos se presenta al hacer un movimiento brusco, al resbalarse al bajar gradas o al practicar una actividad física, entre otras causas.



Las lesiones leves (grado 1 o 2), pueden sanar guardando reposo e inmovilizando la parte afectada con una férula para luego realizar terapia de rehabilitación y fortalecimiento. Pero si el paciente, aun así, queda con problemas de inestabilidad, lo mejor es llevarlo a cirugía, pues de lo contrario se puede desencadenar una artrosis o desgaste del cartílago que protege los extremos de los huesos.



Por otro lado, están las luxaciones (dislocación de las articulaciones) y las fracturas (rompimiento) en los huesos del pie, cuyo manejo puede involucrar inmovilización con botas o cirugías que suelen incluir la implantación de clavos (placas o tornillos en titanio o acero) con los que se fijan los huesos.



Los hombros, codos y muñecas también son vulnerables a luxaciones y fracturas. Los primeros auxilios consisten en inmovilizar al paciente, utilizando un cabestrillo, pañoleta o tela. También se puede aplicar hielo para disminuir el dolor y tomar analgésicos.



No intente poner el hueso en su sitio, ya que esto requiere de una técnica adecuada.



En cuanto a las fracturas de cadera, recordó el especialista en cirugía de tobillo y pie, hay que aclarar que, según el compromiso de la articulación, así es el manejo, el cual puede incluir radiografías, escanografías y cirugía.



En este caso lo ideal es trasladar a la persona sobre una sábana hasta la cama, mientras se acude a Urgencias.



Y, finalmente, cabe mencionar los traumas craneoencefálicos o golpes en la cabeza, que pueden ocasionar pérdida del conocimiento y de la memoria. Cuando hay hematomas hay que atenderlos cuanto antes con neurocirugía. “Pero mientras se llega a Urgencias, se aconseja colocar un apósito o toalla limpia en la herida para controlar el sangrado”, explicó Ramírez.



Los casos que ameritan atención urgente son aquellos traumas en los que el paciente, aunque no haya perdido el conocimiento, tiene alteración del estado de conciencia, comportamientos extraños, sangrado, deformidad en sus extremidades o problemas para respirar.



Para prevenir las lesiones óseas se sugiere evitar alfombras, calzado que se resbale fácilmente o caminar sobre piso mojado. Se debe usar un tapete antideslizante en la ducha y tener bien iluminados los espacios.

Un accidente común en niños es cuando se llevan piezas pequeñas de juegos a la boca o ingieren trozos grandes de alimentos que se quedan en la tráquea, con riesgo de asfixia.

Quemaduras

Constituyen una urgencia, si hay dificultad al respirar, secreciones, inflamación o ampollas que no sanan.



Líquidos calientes, fuego, vapor, corriente eléctrica y sustancias químicas están involucrados en el origen de estas lesiones, que se tratan con medicamentos, vendajes y/o injertos de piel, según el caso.



Especialistas de la Clínica Mayo aconsejan que, antes de acudir al centro asistencial, se deje la quemadura expuesta al chorro de agua al clima y que no se aplique hielo.



Otras claves son retirar anillos y otros accesorios con suavidad antes de que la zona se inflame. Cúbrala con gasa estéril para evitar contacto con el aire y, si lo requiere, tome un analgésico.



Entre las medidas preventivas de este tipo de lesión figuran no dejar los mangos de las ollas que están sobre la estufa hacia afuera; no cocinar con niños en brazos y mantener los electrodomésticos lejos del agua.



En lo posible, tenga detectores de humo y extintores. Y al manipular químicos, use gafas y ropa de protección.

Accidentes oculares

Aplicarse en los ojos gotas para los oídos, sustancias para los callos o pegantes de uñas es un accidente muy popular en la residencia, debido a que los envases de estos productos son muy similares, lo que puede llevar a graves lesiones e incluso a la pérdida de la visión.



Por tanto, hay que mantener los medicamentos oftálmicos separados de otros productos y en su empaque original, que tienen la figura de un ojo en la etiqueta y donde se especifica en letras grandes para qué se usan. El consejo es de Henry Alberto Ramírez Rojas, oftalmólogo supraespecialista en catarata y cirugía refractiva de la Clínica de Oftalmología de Cali, quien agrega que al terminar un tratamiento es prudente desechar las gotas sobrantes.



Lo mejor siempre será consultar por Urgencias en una institución oftalmológica, señaló el profesional, al sugerir los siguientes pasos de acuerdo con cada caso:

Ante rasguños ocasionados por mascotas, hojas de papel o ramas de vegetales, que son los más frecuentes, cubra el ojo con un parche adhesivo y consulte.

Si se ha incrustado un cuerpo extraño en el ojo, como polvo o vidrio, no se debe presionar o aplicar medicamentos. Más bien, lave el ojo con agua corriente, mientras busca ayuda profesional.

Ante golpes con la mano, pelotas u otros objetos, los cuales pueden causar desprendimiento de retina, se debe aplicar hielo sin ejercer presión en el globo ocular y tomar un medicamento para el dolor y la inflamación.

Cuando la lesión se dé por salpicaduras con sustancias químicas, lave el ojo con agua corriente por 20 minutos, poniendo el chorro a intensidad suave sobre la frente.

Heridas

Aunque la mayoría de cortadas, arañazos o picaduras se pueden tratar en casa, si no cesa el sangrado ni la inflamación, hay que consultar, dice Elaine Alboledo Monteiro, gerente de asuntos médicos de Essity Medical Solutions para América Latina.



Inicialmente, se puede poner una cinta médica en los bordes de la herida y para prevenir infecciones se lava la zona con agua y jabón o una solución salina y gasa estéril, sin frotarla.



En caso de observar pequeñas astillas u otras partículas, trate de retirarlas con pinzas estériles o gasa.



Con respecto a las ampollas, se debe evitar pincharlas con agujas u otros objetos, porque pueden infectarse, lo que complica más el pronóstico.

Intoxicaciones

Una de las intoxicaciones más comunes es la de tipo alimentario, que ocurre cuando hay bacterias, virus y parásitos en lo que comemos.



Se manifiesta con diarrea y vómito persistentes, por lo que está indicado suministrar suero oral para hidratarse, mientras se llega a Urgencias, afirmó la doctora María del Rosario Rojas, de la Clínica Imbanaco.



Cuando el paciente se desmaya, la opción es acostarlo con las piernas levantadas por encima del torso.



Por ningún motivo hay que ingerir antibióticos o desparasitantes, porque pueden barrer la flora intestinal.



Otro tipo de intoxicación es la que se presenta por sobredosis de medicamentos (distintos a los opioides, recetados en dolor severo), caso en el cual los primeros auxilios consisten en inducir rápidamente el vómito, introduciendo dos dedos hasta el fondo de la lengua.