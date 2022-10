Arranca la semana de receso escolar en Colombia y con ella la salida de los viajeros hacia diferentes zonas de descanso en todo el territorio nacional. Según estimaciones de las autoridades, se espera que se movilicen por las vías del país 9,8 millones de vehículos.



También se estima que por las terminales de transporte se movilicen 3.546.938 pasajeros en 366.132 vehículos, lo que representaría un incremento cercano al 25 % con relación al mismo periodo de vacaciones de 2021.



El ministro de Transporte, Guillermo Reyes González, manifestó que las diferentes entidades del Gobierno Nacional se vienen preparando desde hace varios días para acompañar a las personas en sus viajes y brindarles la seguridad necesaria.



En ese sentido, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional dispondrá de 5.600 hombres y mujeres en 110 puestos de control, para brindar seguridad, movilidad y prevención de siniestralidad en toda la red vial nacional.



También contará con 262 alcohosensores, 174 radares de velocidad, 30 estaciones totales de topografía, 62 unidades móviles de criminalística y cinco buses aulas, según confirmó el director de la institución, brigadier general Wilson Javier González Delgadillo.



“Nuestra recomendación a los conductores como siempre es: no exceder los límites de velocidad, no conducir bajo ningún motivo en estado de embriaguez, no adelantar en sitios prohibidos, no realizar maniobras peligrosas en la vía, no utilizar elementos distractores, como dispositivos móviles, a la hora de conducir y realizar pausas activas si los recorridos son largos”, dijo.



Entre los principales objetivos de las autoridades gubernamentales se encuentra la reducción de la siniestralidad vial, la cual presenta un preocupante aumento en el país, al punto que se está convirtiendo en un problema de salud pública.



“Desde el Ministerio de Transporte, junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, establecimos mesas permanentes de seguimiento semana a semana en los 61 municipios que superan la tasa nacional de mortalidad por cada cien mil habitantes, para revisar la información de siniestralidad”.



Así lo explicó el ministro Reyes González, quien explicó que adicional a los 61 municipios, también se tendrán ocho mesas de articulación regionales, para responder de manera inmediata en caso de presentarse emergencias.



El Instituto Nacional de Vías (Invías), por su parte, dispuso 1.165 operarios para apoyar el cobro en los 35 peajes que la entidad tiene a su cargo. Además, hará presencia en las regiones por medio de las 26 direcciones territoriales, las 90 administraciones viales y 3.600 microempresarios.



Se identificaron sitios críticos ubicados en los proyectos Chirajara-Fundadores, Bogotá-Girardot, Pacífico 1, Mar 2, Transversal del Sisga, Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó, Santana-Mocoa-Neiva, Vías del NUS, Pacífico 2, GICA, en los cuales se definieron actividades para reducir el riesgo.



Por su parte, la Superintendencia de Transporte intensificará las actividades de acompañamiento y tendrá presencia regional en 26 terminales terrestres, 23 aeropuertos, 18 cuerpos de agua y 5 estaciones de cable en todo el territorio nacional.



Además, realizará acompañamiento a la Ditra en 17 peajes realizando operativos en la vía pública.

Vía Aérea

En los aeropuertos del país se estima una movilización cercana a los 2 millones de pasajeros, que equivaldría a un aumento del 60 % frente a la semana de receso del año pasado. Se espera una movilización de cerca de 680.000 pasajeros desde y hacia destinos internacionales, y de 1.320.000 pasajeros desde y hacia destinos nacionales.



La Aeronáutica Civil recomendó estar en permanente contacto con sus aerolíneas, para prever cambios en los itinerarios; llegar con dos horas de anticipación al aeropuerto para vuelos nacionales, y con tres horas para vuelos internacionales.



También deben tener en cuenta las dimensiones de su equipaje para que evitar inconvenientes a la hora de abordar y finalmente, no descuidar las medidas de bioseguridad: porte su carné de vacunación, tapabocas y mantenga la distancia de mínimo un metro.



Respecto a los principales aeropuertos del país, se proyecta una movilización de pasajeros en Bogotá de 754.300, Rionegro 339.000, Cartagena 164.000, Cali 157.700, Santa Marta 95.500 y San Andrés 71.500.