Mancuso y Timochenko se comprometieron a hablar ante la Comisión de la Verdad

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y el exjefe de las Farc, Rodrigo Londoño, se comprometieron de manera pública ante la Comisión de la Verdad, a contar la realidad de los hechos que sucedieron en el marco del conflicto armado.



El presidente de la Comisión, Francisco de Roux, al presentar la ruta de la contribución y reconocimiento de responsabilidades, dijo que tanto Londoño como Mancuso tienen razones para querer contar la verdad.



El primero de ellos bajo un compromiso por la paz y las víctimas y el segundo porque quiere mostrar que ellos no fueron los que iniciaron la guerra, además de contar las verdades perdidas en el proceso de Justicia y Paz.



Les dijo que este espacio será para poner en primer plano la dignidad de las víctimas, pero que no es “ni puede ser para glorificarse como actores de guerra sino para mostrar la inmensa deuda que se tiene con todas estas personas que fueron asesinadas, mutiladas, secuestradas, arrebatadas de sus tierras, desplazadas y humilladas en el conflicto”.

Rodrigo Londoño manifestó que era emocionante hacer parte del encuentro, y que a pesar de muchas dificultades “estamos logrando lo que para muchos era imposible, siento que estamos logrando ese propósito que nos planteamos cuando firmamos el acuerdo en la Habana”. Destacó la difícil tarea que fue crear la Comisión y el gran trabajo que está realizando en el país.



Agregó que lo más importante en todo proceso de paz es poner en el centro a las víctimas, porque no se puede superar “un conflicto de más de 50 años, sin la participación efectiva de ellas a partir de la reparación integral, es decir el derecho a la verdad y la justicia y la reparación”.



Por eso dijo que este espacio es propicio para construir la verdad de lo que sucedió y de esa manera lograr el país que todos queremos. Para este fin aprovecho para pedirle a de Roux la comparecencia de alias 'Manteco', 'Pastor Alape', 'Macaco' y 'Martín LLanos', además de su hermano y su padre.



Por su parte, Salvatore Mancuso, desde una cárcel en los Estados Unidos, dijo que el principal objetivo de esta comparecencia es “la dignificación de las víctimas y aceptar nuestras responsabilidades en el conflicto, aceptar todo lo que hicimos y buscar la convivencia y la reconciliación de un país, pero en especial la no repetición”.



Resaltó que el gran trabajo debe hacerse con las víctimas, en un proceso donde se vinculen todos los actores del conflicto armado, porque si esto no se hace nunca va a haber paz en el país “es importante que todos los actores aporten sus verdades para construir un mejor país, reconciliado y sin más violencia”, puntualizó.

El próximo 21 de abril, Londoño y Mancuso volverán a encontrarse de manera virtual en la Comisión de la Verdad.