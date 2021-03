Sara Sofía Galván: mamá de la menor se declaró inocente en caso de desaparición

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Carolina Galván, madre de Sara Sofía Galván, imputada por el delito de desaparición forzada agravada, se declaró inocente, al igual que su compañero sentimental, Nilson Díaz, quienes están vinculados a la investigación.



Estas personas fueron capturadas en la mañana de este jueves en compañía de la Sijín de la Policía, luego de que la menor completó dos meses desaparecida.



Este caso fue dado a conocer por su tía Xiomara Galván Cuesta, quien contó que la mamá de la niña se la llevó el pasado 15 de enero y desde ese momento no volvió a saber nada de ella, por lo que emprendió su búsqueda.

Lea también: Las versiones sobre el paradero de Sara Sofía Galván, niña de 2 años desaparecida en Bogotá



En medio de la misma, fue contactada por una mujer quien le aseguró que la madre de la menor estaba ejerciendo la prostitución en Patio Bonito, en el sur de Bogotá. Además de ello, junto con su esposo, le brindaron comida y horas más tarde se percataron que la niña estaba muerta.



La mujer entregó esta versión a la Fiscalía, pero no se pudo empezar un proceso de judicialización en su contra, porque no hallaron el cuerpo de la menor. No obstante, otra hipótesis que reposa en este caso es que la niña fue entregada a una señora para que la cuide.