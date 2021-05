Lucas Villa "está en condición crítica pero no ha fallecido": Subgerente Hospital San Jorge

Natalia Moreno Quintero

Luz Adriana Ángel Osorno, subgerente del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, aseguró que el joven Lucas Villa, quien recibió ocho impactos por arma de fuego cuando participaba de un plantón pacífico en el viaducto, se encuentra en estado crítico en una Unidad de Cuidados Intensivos, UCI.



En declaraciones recogidas por El Tiempo, la funcionaria dijo que Villa "está en una condición crítica, pero él está vivo, no tiene muerte cerebral y no ha fallecido. Estamos tratando de mantener su cerebro con el menor gasto para que se desinflame y para que ceda la hemorragia".



La Subgerente del hospital explicó que el estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira está "con neuroprotección en manejo multidisciplinario y con anticonvulsivantes porque desde su ingreso registra cuadros de convulsión, está sedado y a la espera de evolución para definir la conducta quirúrgica más adelante".



En el ataque, registrado en la noche del martes, también resultó herido un hombre que ya fue dado de alta y un joven de 17 años, Andrés Felipe Castaño, quien permanece en estado crítico con soporte y manejo intensivo, según indicó la Clínica Los Rosales.

Mauricio Villa, padre de Lucas, se refirió este viernes al ataque en el que resulto herido su hijo, manifestando al medio Opa Noticias que "es algo seguramente planeado. Hubo muchos disparos. Lucas tiene dos impactos de bala en la cabeza, lo cual significa que este no es un episodio aislado, sino de un grupo armado, pero por ahora ignoramos el origen".



"A la gente pedimos mesura. Estos no son momentos de solucionar las cosas a tiros. Eso nunca ha traído nada positivo a nuestro país. No es la forma. Que no haya más muertos por estas situaciones", agregó.