Los retos de Daniel Palacios frente al Ministerio del Interior

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Hacerse cargo de la protección de los líderes sociales, coordinar el relacionamiento del Ejecutivo con el Congreso e implementar el nuevo Código Electoral son los principales retos que deberá enfrentar el nuevo ministro del Interior, Daniel Palacios.



Esto luego de que ayer el presidente Iván Duque anunció que el hasta ahora viceministro de Relaciones Políticas asumirá la cartera que durante diez meses estuvo a cargo de Alicia Arango, quien asumirá la Embajada ante la Organización de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.



Palacios se ha desempeñado como concejal de Bogotá, siendo presidente de esa corporación, y también ha sido asesor del Comando General de las Fuerzas Militares.



Según destacó el Jefe del Estado en los tuits en los que anunció los cambios en su equipo más cercano de colaboradores, el nuevo Ministro es politólogo egresado de la Universidad de Florida y cuenta con una maestría en Gobierno de la Universidad de Harvard.



“Gracias, señor presidente Iván Duque por la oportunidad que me da de servirle al país desde el Ministerio del Interior. Continuaremos trabajando con absoluto compromiso para avanzar en los retos que hoy demanda Colombia”, respondió a su vez por la misma red social, en la que, además, agradeció a Arango, a quien calificó de “jefe, mentora y amiga”.

De hecho, la designación lo sorprendió en Cartagena, donde ayer las carteras de Defensa e Interior hicieron entrega a la Armada Nacional de tres botes de bahía, seis de bajo calado y dos embarcaciones de interdicción de alta velocidad para la seguridad y defensa de los ríos y los mares colombianos.

Puente con el Congreso



Como ya se anotó, una de las principales funciones que deberá desempeñar el nuevo Ministro es ser el puente entre el Ejecutivo y el Legislativo, especialmente en el propósito de garantizar el trámite de las iniciativas presentadas por el Gobierno del presidente Duque.

Palacios lideró el trámite del proyecto de acto legislativo que levantaba la prohibición de la cadena perpetua para los delitos sexuales cometidos contra los menores.

Sin embargo, no será una labor desconocida, ya que durante el periodo de sesiones ordinarias y extraordinarias que acaba de terminar el Congreso era con Palacios con quien más se relacionaban tanto senadores como representantes a la Cámara.



De hecho, fue él quien les agradeció a los integrantes de esta última corporación que finalmente hubieran aprobado la reforma al Código Electoral, proyecto que tenía mensaje de urgencia de la Casa de Nariño.



Pero para los especialistas ese no será el reto más difícil que tendrá que asumir el nuevo jefe de la cartera política, ya que combatir la violencia que golpea a líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y excombatientes de las Farc firmantes del Acuerdo de Paz debe ser prioritario en su agenda.



Así lo resalta el analista político Jhon Mario González, quien asegura que el nuevo titular de la cartera “debe luchar contra las amenazas que les realizan permanentemente a estas personas y encargarse de la articulación de la oficina del Ministerio del Interior que tiene a cargo el monitoreo a dichas amenazas con la Unidad Nacional de Protección, las entidades territoriales y la Fuerza Pública encargada de la seguridad en las regiones”.



También resalta que Palacios deberá ocuparse de la implementación del nuevo Código Electoral, en el marco de la campaña para las legislativas y las presidenciales del 2022 que deberá iniciar a finales del próximo año.

“Deberá evitar las suspicacias que se han generado en las últimas semanas respecto de una intencionalidad de la Registraduría Nacional de no propiciar las garantías o buscar aprovecharse de dichas reformas para el favorecimiento de un candidato continuista del Gobierno”, agregó el experto.



Lo cierto es que la salida de Alicia Arango del Ministerio del Interior no tomó al mundo político por sorpresa. Desde hacía varias semanas se venía rumorando que cambiaría de rol, siendo una de las fichas más importantes del expresidente Álvaro Uribe en el Gobierno de Iván Duque.



Para el también analista político Mauricio Jaramillo, Arango, quien también estuvo en la cartera de Trabajo, pasó de la polémica en la que se vio envuelta por su propuesta de establecer la contratación por horas en el país a mantener un perfil muy bajo, pese a su cercanía con el uribismo.



Sin embargo, el experto advierte que ese cambio pudo deberse a una estrategia para que su figura no generara mucha polarización en medio de la pandemia por el Covid-19 y la forma cómo el Gobierno la ha venido enfrentando.

A Suiza



También ayer el presidente Iván Duque anunció el nombramiento de Alicia Arango como embajadora de Colombia en la ONU.



“He designado a la ministra del Interior y exministra de Trabajo, Alicia Arango, como embajadora ante la ONU, en Ginebra, Suiza. Toda nuestra gratitud por sus aportes al Gobierno. Su gestión y experiencia en materia laboral y Derechos Humanos garantizan el éxito en su nueva misión”, agregó el Mandatario en Twitter.



Señaló además su “reconocimiento a Alicia Arango, servidora pública ejemplar, mujer de principios y convicciones, quien nos acompañó desde el primer día en la construcción de la obra de Gobierno por un país comprometido con los trabajadores y defensa de Derechos Humanos y sindicales”.



Ante la ONU, la exministra deberá responder por los avances del Acuerdo de Paz, el asesinato de líderes sociales y la defensa de los Derechos Humanos.