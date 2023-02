Los 'peros' de la Academia Nacional de Medicina a la reforma a la salud

La Academia Nacional de Medicina, grupo consultor de asuntos de salud pública, hizo varios cuestionamientos a la reforma a la salud, la cual ya fue presentada ante la comisión séptima, con el fin de comenzar el debate en el Congreso de la República.



En total, fueron seis preocupaciones que presentó la organización médica, sin desconocer los avances que ha tenido el sistema de salud en Colombia. Por un lado, señala que el trámite del proyecto debe ser en el marco de una ley estatutaria, mediante la cual se garantice el derecho fundamental a la salud.



Además, pide precisar con mayor claridad la articulación de la atención primaria en salud, entre el primer nivel de atención y la red de prestación de servicios de salud, las Redes Integradas de Servicios de Salud (Riss) que, según el gremio, deben estar claramente enfocadas en evitar la fragmentación de la atención y la capacidad resolutiva para las necesidades de la población.



La Academia también señala que el eje central del aseguramiento debe ser la gestión del riesgo, pues, si bien es cierto que el riesgo financiero puede ser asumido por el Estado, los riesgos operativos y de salud en las áreas urbanas pueden continuar con un gestor regulador que conforme la red integrada y para las zonas más vulnerables se implementen Riss, que garanticen el acceso a la salud.



En esa misma línea, el gremio resalta que la reforma no estipula cuánto tiempo tomará el proceso de transición entre el actual modelo y el que se propone, advirtiendo un riesgo de doble trámite de traslado a millones de usuarios, haciendo referencia al artículo 149, en el que se menciona la entrega de usuarios de las actuales EPS a los Centros de Atencion Primaria (CAP).



En este punto, la Academia recomienda hacer un plan piloto antes de la implementación, para demostrar eficacia y utilidad, “con el fin de evitar generalizar un proceso que al no tener la suficiente solidez pueda fallar”.



El comunicado advierte además que los cambios que se proponen estructuralmente son claves en el modelo actual y no está claro cómo será la adecuada planeación, organización, administración y ejecución de recursos financieros tecnológicos y humanos.



Finalmente, la Academia asegura que se deben establecer mecanismos de vigilancia, auditoría y control del gasto mediante procesos apropiados que no están evidenciados en el proyecto.



Así mismo, señala que el proyecto de ley no contiene estrategias rigurosas y transparentes, que permitan evitar uno de los principales flagelos del sistema de salud, como la corrupción y la cooptación de las instituciones del sector salud por agentes ajenos y sin conocimiento del sector, que han afectado seriamente el prestigio y la sostenibilidad de las instituciones