"Los padres ya no deben ir a la notaría": Alexander Vega sobre registro civil digital

El registrador nacional, Alexander Vega, anunció este jueves primero de septiembre, que aproximadamente en dos semanas Colombia se convertirá en el único país con registro civil de nacimiento digital.



Esto, luego de que se conociera que la cédula también estaría en formato digital y en miras de que Colombia se convierta en uno de los países donde los documentos de identificación sean digitales.



De acuerdo con el Registrador Nacional, la digitalización de este documento se da con el de facilitar el proceso de registro de los colombianos, así como acceder al mismo, y así no sería necesario que los acudientes asistan a una notaría.



"En 15 días lanzamos el registro civil en línea, los padres ya no deben ir a la notaría. Siendo así, la gente podrá entrar y descargar el registro civil para que puedan presentarlo a las autoridades", indicó Vega a Caracol Radio.



Asimismo, señaló que los ciudadanos podrán continuar asistiendo a las notarías para sacar una copia, sin embargo, aclaró que ya no será necesario.



"Se puede ir a la notaría a realizar el proceso, pero si se requiere una copia física esta tiene un valor y en muchos casos las personas deben viajar a sus municipios solo para esto, por lo cual es un gasto mayor. Aquí lo que se tiene son las imágenes, y la idea es digitalizar el país", precisó el registrador a dicha cadena radial.



Por último, manifestó que el objetivo es que Colombia se destaque en términos digitales y se pueda facilitar la obtención de sus documentos a los ciudadanos.



"Lo que hicimos fue digitalizar los registros civiles. Colombia va a ser el único país en el mundo con registro civil digital", puntualizó el registrador Vega.