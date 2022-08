No paran las estafas en Cartagena: a influencer coreano le cobraron $600.000 por un masaje 

A través de sus redes sociales, el influencer coreano Zion Hwang, denunció un nuevo sobrecosto en una playa de Cartagena. El extranjero contó que se encontraba disfrutando de un día de playa en la capital de Bolívar, en donde le ofrecieron la famosa prueba “gratis” del popular servicio de masajes.



“Me senté en la arena a descansar y llegó una señora, me dijo “qué lindo chino”. Luego dijo que me iba a regalar crema para no quemarme y me la echó. Después llegó otra señora para hacerme masajes, y le dije que no, pero ella siguió. A los dos minutos terminó, le agradecí y me respondió que el masaje y el bloqueador costaban $600.000″ contó el influencer.



Al conocer los absurdos precios que le estaban cobrando, Zion Hwang intentó hacer negocios con la mujer. “¿$600.000?, la chimba. Yo no voy a pagar eso. Peleamos 10 minutos y decidimos que eran $300.000, pero aún así era muy costoso. Entonces les dije que por un agua de coco les pagaba $150.000 y así aceptaron” comentó.



Lea también: ¡¿A cómo?! A turistas les cobraron más de $2 millones por dos mojarras y cuatro cervezas en Cartagena



Y por si no fuera poco, fue más de una ocasión en la que estafaron al influencer que acumula 1,1 millones de seguidores en Instagram, pues este reveló que en otra ocasión le pidieron $100.000 por unas ostras.



“Otro día que estaba descansando en una silla playera, llegó una señora vendiendo ostras, a mí me gustan mucho las otras, y me dijo ‘hey chino prueba esta, es muy buena, es gratis, pruébala, pruébala, y le digo ¿en serio, es gratis? Y ella, sí, sí. Aunque se me hizo raro, igual lo probé. Cuando termino de comer, le doy las gracias y me dice ¿cómo así? son $100.000. Y yo ¿cómo?’. Cartagena no es mi ciudad, como ven que tengo los ojos rasgados se quieren aprovechar de mí (...)”, contó.



Cabe recalcar que esta denuncia se suma a las recientes estafas que se han hecho conocer por otros turistas, como a un turista mexicano a quien se le cobró $6.502.000, cuando se encontraba en playa blanca. La factura presentaba unos precios absurdamente altos. Por una picada de carne les cobraron $1.250.000, y un $1.070.000 por 26 cervezas Corona.