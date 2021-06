Alí Humar: los libros, el otro gran legado

Alejandro Cabra Hernandez

En los últimos años, cuando disfrutó de buen retiro, Alí Humar cumplió uno de sus sueños al publicar dos libros.



Era un narrador de historias implacable. Tanto desde su faceta actoral, como desde las de director o libretista, por lo que el mundo de las letras no era ajeno a este reconocido artista, hijo de palestino y madre colombiana.



El primero de ellos, publicado hace un poco más de dos años, ‘Es mi versión y no la cambio’, fue por total impulso de sus amigos, quienes en reuniones sociales o en las eternas esperas entre grabaciones, disfrutaban de sus historias, aventuras y cuentos, por lo que le sugirieron publicar un libro.

Y así lo hizo, con interesantes y divertidas anécdotas en las que intervienen reconocidos personajes del arte, el deporte, el mundo del entretenimiento y la política, en una recopilación que reta a la memoria, pues algunas de las anécdotas datan de los años 50.



Por sus páginas el lector puede encontrarse con personajes como Miguel Ángel Asturias, Roque Dalton, Joan Manuel Serrat, Piero, Pacheco, Belisario Betancur y Jaime Bateman.

La experiencia y la aceptación del ‘Es mi versión y no la cambio’ fue completamente positiva, por lo que hace solo algunos meses publicó un nuevo libro con más de sus divertidas historias.



Se trata de ‘Ya que me acuerdo’, una propuesta literaria donde no se omiten detalles y se hace un close up en aquellas anécdotas que generan más curiosidad,



Anécdotas que marcaron su vida, ya sea por el humor que las impregnan, la genialidad de sus protagonistas, las enseñanzas que dejan o simplemente porque son tan fascinantes como la vida de su autor, se reúnen en este libro.



Alí lleva al lector por la Europa Oriental de la Guerra fría, por sus aventuras en el Festival de la Leyenda Vallenata junto a Gabo y Alejo Durán, para traerlo a visitar el famoso casino del galán de telenovelas Aldemar García, o a recorrer pueblos en busca de historias dignas del realismo mágico junto a Juan Gossain.