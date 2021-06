Alí Humar: cinco décadas de entrega a la televisión colombiana

Alejandro Cabra Hernandez

De sus casi 76 años de vida, Alí Humar dedicó 50 al mundo de las artes dramáticas, desde la actuación hasta la dirección, del cual se retiró en 2019 cuando abandonó la dirección de ‘Sábados Felices’.



Desde el pasado 14 de junio, Humar ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe, al norte de Bogotá, pero solo tiempo después se conoció que había llegado allí por complicaciones relacionadas con el covid-19.



En un comunicado, su familia informó que murió víctima de un paro cardiorrespiratorio, tras enfrentar una enfermedad pulmonar que le derivó del coronavirus.

“Con dolor profundo informamos que hoy murió Alí Humar a los 76 años, a causa de un paro cardiorespiratorio y después de batallar con una enfermedad pulmonar aguda agravada por el covid-19 y a pesar de contar con su esquema de vacunación”.



Señalan además que “su esposa Guiomar, sus hijos, Fabio y Valentina, agradecen de todo corazón todas las expresiones de afecto de familiares, amigos y colegas que han enviado mensajes de solidaridad con esta triste noticia”.

Así fue la vida de Humar

De padre palestino y madre colombiana, Alí nació en el convulsionado año de 1945 en El Colegio, un municipio ubicado a pocos kilómetros de Bogotá, ciudad a la cual se trasladó a muy temprana edad. Allí conocería al teatro de la mano del grupo de maestro Santiago García.



Pronto pasaría de la academia y los montajes estudiantiles a la televisión. En 1969 debutó en la pantalla chica haciendo parte del elenco de la serie ‘Candó’, lo que fue el inicio de una relación que culminaría cinco décadas después.



Durante los años setenta continuó ligado a la televisión colombiana como actor, pero también empezó a explorar la dirección, alternando ambas actividades en producciones que hacen parte del patrimonio de la televisión nacional como ‘La Herencia’, ‘La feria de las vanidades’ y la mítica ‘La abuela’.



Es por eso que varias generaciones conocen más su faceta como director que como actor, pues desde el arranque de los años ochenta decidió concentrarse en este rubro.



Cómo olvidar una de las grandes obras de Julio Jiménez, ‘Los Cuervos’, que impactó a los televidentes en 1984 bajo la dirección de Humar. Tal fue la química entre el exigente escritor y el director, que tres años después volvieron a trabajar en ‘Lola Calamidades’.



Los años noventa los inició dirigiendo ‘Herencia maldita’, mientras que en 1993 tuvo la oportunidad de dirigir una de las grandes obras de Bernardo Romero Pereiro, ‘Señora Isabel’, que fue una de las primeras producciones colombianas en presentarse en otras partes del mundo y contar con versiones realizadas por importantes canales internacionales.



‘Copas amargas’, ‘Castillo de naipes’ y ‘Tabú’ fueron otras de las series que Humar dirigió en los años 90.



Sólo una invitación de Bernardo Romero Pereiro hizo que volviera a la actuación, para que hiciera parte del reparto de la telenovela ‘Siete veces Amada’. No quería aceptar, pues desde finales de los años setenta no actuaba.



Justo por esos años recibió la oferta de dirigir uno de los programas más longevos de la televisión colombiana: ‘Sábados Felices’. Allí llegó sin saber nada del mundo del humor, pero logró mantenerlo como uno de los favoritos de la audiencia.



Su última participación como actor se dio en 2008, al interpretar el papel de Pablo Morón en la serie ‘Sin senos no hay paraíso’.



Además publicó dos libros, el más reciente de ellos ‘Ya que me acuerdo’, en el cual narra más de 80 historias sobre figuras públicas nacionales, de las cuales participó por casualidad.