Los avales que están en el limbo tras el divorcio entre Ingrid Betancourt y Centro Esperanza

Tras la salida de la precandidata presidencial Íngrid Betancourt de la Coalición Centro Esperanza varias dudas quedaron en el aire: ¿Qué pasaría con el aval que su partido, Verde Oxígeno, ¿le iba a otorgar a los también aspirantes Carlos Amaya y Sergio Fajardo? ¿Incurriría en doble militancia Humberto de la Calle, dado que ella lo inscribió como cabeza de lista al Senado, como uno de los acuerdos pactados al interior de la alianza?



Sin embargo, la falta de aval para los exgobernadores de Boyacá Carlos Amaya, y de Antioquia Sergio Fajardo quedó solucionada ayer, dado que la Alianza Social Independiente, ASI, le dio su apoyo al primero y Dignidad hizo lo propio con el segundo.



“El primer aval que tuve en la vida fue la ASI y ahora, después de todo este recorrido, va a ser la ASI”, indicó ayer el también excalde de Medellín.



“Gracias a @dignidad_col por su solidaridad; nos permite participar en la consulta de @CoaliEsperanza. Con entusiasmo seguiremos representando las bases verdes que nos han honrado con su confianza. Más que nunca, enarbolamos con dignidad las banderas verdes”, escribió a su vez Amaya en su cuenta de Twitter, en alusión al grupo político que lidera el también precandidato presidencial de la Centro Esperanza, Jorge Robledo.

El CNE dispuso hasta el 4 de febrero el plazo para la inscripción de los precandida- tos a las consultas interpartidis- tas que tendrán lugar el próximo 13 de marzo.

¿Doble militancia?



Sin embargo, la situación legal de De la Calle aún continúa en el limbo, puesto que su inscripción como cabeza de lista al Senado por la coalición del centro estuvo avalada por Verde Oxígeno, por lo que podría incurrir en doble militancia si, tras ser elegido el 13 de marzo por ese grupo político apoya a un candidato presidencial distinto a Íngrid Betancourt, por lo cual ayer mismo elevó una consulta ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).



De acuerdo con el exmagistrado de esa entidad Armando Novoa, “la doble militancia es una figura que está establecida en la ley electoral y en la Constitución, que prohíbe que directivos, candidatos o elegidos de un determinado partido apoyen aspiraciones electorales de otro partido”.



Así, la inquietud del exjefe negociador de Paz es saber si entraría a incurrir en esa figura si “lidero la campaña al Senado de cinco partidos, apoyo en forma transparente, decidida la carrera hacia la Presidencia de la coalición, empezando por el apoyo a todos los precandidatos y apoyando a quien resulte elegido por los ciudadanos el 13 de marzo”, como lo mencionó en un video que publicó el domingo.



Por ello, en un hilo de trinos le dijo a Betancourt: “El que seas candidata por fuera me obliga legalmente a faltar a mi promesa de apoyar a cualquiera que gane dentro de la @CoaliEsperanza”.



A lo que agregó: “Espero no verme en el imperativo legal de escoger entre mi promesa primaria de apoyar a toda la Coalición y la sobreviniente consecuencia de tu decisión”.



Según Novoa, hay dos momentos, uno en el que De la Calle no incurriría en la figura y otro en el que sí.



Hasta el día de los comicios legislativos él podrá apoyar a cualquiera de los precandidatos de la consulta, pues Betancourt no se someterá a ella.



No obstante, después de esa fecha, si obtiene una curul en el Senado, no podrá apoyar al candidato de la Centro Esperanza elegido en la consulta interpartidista, sino que “tendría la obligación de apoyar a Íngrid Betancourt”, advierte el exmagistrado.



“En el espacio de la coalición teníamos las condiciones para discutir muchas cosas que teníamos que tramitar entre nosotros y no fue así. Eso, por supuesto, pone en vilo a Humberto de la Calle, que es una persona que ha hecho un esfuerzo extraordinario”, señaló al respecto Fajardo.



Y añadió: “Es que nosotros llevamos dos años trabajando en esto, para que en dos minutos se vaya a destruir ese esfuerzo”, dijo aludiendo a la salida de la líder de Oxígeno Verde de la Coalición Centro Esperenza.



A su vez, Amaya indicó: “Por Íngrid tengo todo el aprecio, lamento mucho que se haya ido, la entiendo en parte y espero que esto no se vuelva a presentar en la coalición”.

Reacciones

​

”Nos complace trabajar juntos en este momento crucial de la historia”, indicó el partido Dignidad, que avaló al precandidato Carlos Amaya.

Berenice Bedoya, representante legal de la Alianza Social Independiente, que avaló a Sergio Fajardo, manifestó en un trino: “Seguimos creyendo en el cambio, reiteramos nuestro total apoyo a todos los candidatos que hacen parte de la @CoaliEsperanza”.