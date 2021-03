Llegaron al país 244.800 dosis de vacuna de AstraZeneca y 774.320 de la de Sinovac

Álvaro José Carvajal Vidarte

Colombia recibió este sábado dos lotes de vacunas contra el covid-19, uno con 244.800 dosis del biológico elaborado por Oxford/AstraZeneca y otro con 774.320 del producido por Sinovac.



Así lo confirmó el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, quien reveló que el avión con los inmunizantes llegó al país sobre las 2:41 p.m.



Se trató de un vuelo de pasajeros de la empresa aérea KLM Royal Dutch Airlines, procedente de Ámsterdam (Países Bajos).



Mientras las dosis de Sinovac hacen parte del acuerdo bilateral entre esa farmacéutica y el Gobierno Nacional (en el marco del cual han llegado ya otros tres lotes), las vacunas de AstraZeneca hacen parte de las dosis compradas a través del mecanismo multilateral Covax.



A las 2:41 p.m. llegaron al país dos lotes de vacunas: uno de 244.800 de AstraZeneca, y otro de 774.320 de Sinovac. Con las de hoy completamos 2.5 millones de biológicos de la vacuna de Sinovac. De esta manera, seguimos avanzando en inmunizar a los colombianos #YoMeVacuno pic.twitter.com/QhYww8jvbk — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) March 20, 2021

En total, el país ha recibido diez envíos en los que han llegado 2.472.964 biológicos de Sinovac (192.000 + 958.764 + 547.880 + 774.320), 400.242 de Pfizer/BioNTech por medio del acuerdo bilateral (50.070 + 50.652 + 99.450 + 99.450 + 100.620), 117.000 más de Pfizer y 244.800 de AstraZeneca, estos dos últimos, a través de Covax.



Para finales de marzo, Colombia espera contar con más de tres millones de las 66,5 millones de dosis negociadas en los acuerdos firmados. En total, el país recibirá 10 millones de dosis de la vacuna de Pfizer; 10 millones de la de AstraZeneca; 9 millones de la de Janssen; 7,5 millones de la de Sinovac y 10 millones de la de Moderna, además de las 20 millones adquiridas por el mecanismo multilateral Covax.

Agradecimiento bilateral

El presidente Iván Duque confirmó la llegada de los biológicos en declaración desde Barranquilla y resaltó el trabajo conjunto del país con China, país de donde proceden las vacunas de Sinovac.



"Este sábado han llegado a nuestro país un poco menos de 800.000 vacunas, procedente de la República Popular China, de Sinovac, vacunas que también siguen siendo desplegadas en todo el territorio nacional para avanzar en el plan nacional de vacunación, que nos permitan llegar a 35 millones de colombianos vacunados, el 70 % de nuestra población, y así avanzar hacia la inmunidad colectiva", destacó.



Agregó que en el mismo vuelo "han llegado cerca de 245.000 vacunas, un poquito menos, de AstraZeneca, a través del mecanismo multilateral Covax. Es decir, solamente el día de hoy estamos hablando de más de un millón de vacunas".



El jefe de Estado agradeció al presidente de China, Xi Jinping, tanto por el lote de vacunas como por su "amistad y aprecio" a Colombia.



Duque compartió además un mensaje en video enviado por el mandatario chino desde Pekín, la capital de su país



"Les mando mis cordiales saludos. Quienes se unen por los mismos ideales pueden superar la distancia. El inmenso océano Pacífico no puede impedir la amistad entre los pueblos chino y colombiano a lo largo de los 41 años de relaciones diplomáticas", destacó el presidente Xi.



Resaltó que "hace poco" conversó con Duque sobre la "agenda bilateral y la cooperación antiepidémica" y destacó que su país "ya es el segundo socio comercial de Colombia".

"Las empresas chinas participan activamente en diversas áreas de construcción de Colombia. Los productos colombianos como café, flores frescas y aguacate han tenido una gran acogida entre nuestros consumidores. Gabriel García Márquez y su obra 'Cien años de soledad' son bien conocidos en nuestro país. Gracias a los dinámicos intercambios culturales, la amistad entre ambos países es cada día más entrañable", sostuvo.



Finalmente hizo hincapié en que, a pesar de las dificultades por la "repentina aparición del covid-19", China y Colombia mantienen una activa cooperación antiepidémica.



"Este lote de vacunas, junto a los dos anteriores todos adquiridos desde china han contribuido al plan nacional de vacunación de Colombia contra covid-19. Espero que entre ambos Gobiernos y pueblos podamos afianzar la cooperación amistosa en la lucha contra la pandemia y en otras áreas", subrayó.



Al respecto, el presidente Iván Duque reiteró su agradecimiento "por sus palabras y por su apoyo a nuestro país, y por el fortalecimiento de esa relación diplomática, política y comercial que día a día nos abre nuevas y mayores oportunidades".



"Son 41 años de relación diplomática, que cada vez es más fructífera, tanto así, como usted bien lo anotaba, que China es hoy el segundo socio comercial de Colombia. Este gesto que usted tiene con nosotros lo valoramos infinitamente, además reconociendo que no es usual que usted envíe este tipo de mensajes a otras naciones, Por eso entendemos este gesto como un gesto de amistad que no olvidaremos", apuntó el jefe de Estado colombiano.



"Esperamos que nuestras relaciones se hagan más fuertes y más sólidas. (...) Tenemos que trabajar unidos en esta coyuntura donde la pandemia nos ha llevado a distanciarnos entre los humanos, pero la unión de nuestros pueblos en la causa de enfrentar esta pandemia nos tiene que hacer cada vez más fuertes, más creativos y más innovadores", puntualizó el presidente.