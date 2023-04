Liberan militares que habían sido retenidos por indígenas en Toribio, Cauca

Luego de varias horas de secuestro, los 17 uniformados del Ejército Nacional que habían sido retenidos por miembros de la comunidad indígena del resguardo San Francisco, en el municipio de Toribio (Cauca), recobraron su libertad.



Esto se logró gracias a la mediación de autoridades locales, un equipo de la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales. Tras su liberación, los militares expresaron que recibieron un buen trato por parte de la comunidad indígena.



El secuestro se presentó en la madrugada de este miércoles cuando llegaron hasta esta vereda del sur del país, con el objetivo de capturar por orden judicial a una persona que era requerida por el delito de homicidio agravado y fabricación, porte y tenencia ilegal de armas de fuego.



En el desarrollo del procedimiento, fueron rodeados por más de 700 personas, quienes les impidieron seguir con la captura y los retuvieron. Mientras tanto, el hombre que iba a ser capturado resultó herido en hechos que son materia de investigación y llevado, al parecer, a un centro de salud cercano.



Tras esta liberación la Defensoría del Pueblo les pidió a las comunidades indígenas mantener y fortalecer estos espacios de diálogo, con el fin de evitar que se vuelvan a presentar este tipo de situaciones.



Choque de versiones

De acuerdo con las autoridades de esta comunidad ancestral, a eso de la 1:00 de la mañana se registró un hecho en la vereda La Pila, sector de El Filo, donde el Ejército Nacional de operación terrestre No. 13 ingresó a la vivienda del comunero Germán Medina.



“De manera forzosa abrieron la puerta y dispararon contra el comunero mencionado, causándole herida en el muslo izquierdo, razón por la cual, los habitantes de la vivienda preguntaron a quién buscaban; a lo que respondieron al señor y mencionaron un nombre, argumentado que es un integrante activo de grupos armados al margen de la ley, a lo cual ellos manifestaron que él no era y procedieron a mostrar la cédula de ciudadanía del comunero herido”, reza el comunicado del Resguardo San Francisco.



Luego de esto, y de acuerdo con la denuncia de los indígenas, los soldados omitieron esa información para después agredirlo, amarrarlo y sacarlo de la vivienda, por lo cual algunos vecinos del lugar intervinieron, atendiendo el llamado de auxilio de la familia.



Seguidamente, “los soldados realizaron disparos para intimidar a la población que se encontraba en ese lugar”.



Posteriormente, el comunero herido fue trasladado a la sala de urgencias del hospital local y luego remitido a un centro asistencial de la ciudad de Cali. Mientras tanto, los soldados fueron rodeados y retenidos por la comunidad.



“Lo que está pasando en San Francisco, Toribio, con los militares no es un secuestro, es un acto jurídicamente protegido por la constitución política de 1991 y el hecho no es contra la misión constitucional del Ejército, es por el hecho concreto de extralimitación. ¡No desinformen!”, denunció la máxima autoridad del Cric, Mauricio Capaz, al exponer que los militares no pidieron autorización a las autoridades de este resguardo.

Versión del Ejército

En contraste con la declaración de los pueblos indígenas, la Tercera División del Ejército dejó claro que "las tropas del Comando Específico del Cauca hacen presencia en la vereda La Pila, municipio de Toribío, en cumplimiento a una orden judicial emitida por la Fiscalía General de la Nación, donde fue capturado un sujeto que era requerido por el delito de homicidio agravado y fabricación, porte y tenencia ilegal de armas de fuego".



Ante esta situación, según el comunicado, cerca de 700 personas de manera violenta rodearon a los militares, con el fin de no dejarlos ir de la zona.



"En el desarrollo del procedimiento judicial, las tropas son rodeadas de forma violenta, al parecer habitantes del sector y comuneros de la Guardia Indígena, quienes impiden continuar con el procedimiento, y de donde resulta herido el individuo capturado al tratar de huir del lugar", dice el comunicado.



De igual forma, el Ejército explicó que “información preliminar indica que el sujeto resultó herido al intentar escapar, al parecer, como producto de una cortadura en una de sus piernas; sin embargo, esto será motivo de investigación por parte de las autoridades competentes para confirmarlo o desvirtuarlo”.



Mientras se daba este choque de versiones, los comuneros de San Francisco les reclamaron airadamente a los soldados mientras estos permanecían rodeados.



“Ustedes dicen que son los héroes de la patria, pero miren, entran disparando a la comunidad, se pasan por alto las normas de las comunidades, cómo le vamos a creer a ustedes con esa clase comportamientos”, gritaron los indígenas a los soldados.



Luego, y tras una reunión con entidades humanitarias, los soldados fueron dejados en libertad luego de una asamblea comunitaria donde se denunció este “comportamiento ilegal del Ejército, porque todo funcionario público debe obedecer a una autoridad constitucional, los Cabildos son autoridades constitucionales, por ende, los militares no estuvieron secuestrados, obedecen a un requerimiento de una autoridad constitucional, calificativos más allá de esto, son tendenciosos”, acotó Mauricio Capaz.



Es que esta clase de situaciones se registra en medio de la guerra que libran en estos momentos las disidencias de las Farc, la guerrilla del ELN y la Segunda Marquetalia en varios municipios del Cauca, de ahí que las comunidades indígenas y campesinas están en máxima alerta para poder salvaguardar sus vidas.